Пустят ли Полякову на "Евровидение": украинцы сделали свой выбор

Могут ли Полякову допустить к "Евровидению": что говорят украинцы

Результаты нового опроса показали, что позиция общества относительно правил отбора на Нацотбор остается жесткой.

Согласно исследованию агентства Info Sapiens, 56% украинцев считают, что артисты, которые между 2014 и 2022 годами продолжали концертную деятельность в России, не должны участвовать в конкурсе.

Еще 25% допускают их участие только при условии открытой поддержки Украины и активной гражданской позиции. А 8% опрошенных считают, что такие исполнители должны участвовать наравне с другими. В то же время 11% не смогли определиться с ответом.

Отметим, что опрос проводили среди 800 респондентов в возрасте 18-70 лет, проживающих на всей территории Украины, кроме ВОТ и территорий боевых действий.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Детали борьбы Поляковой с правилами Нацотбора

Напомним, к Нацотбору не допускаются артисты, которые после 15 марта 2014 года выступали на территории страны-агрессора, в Крыму и на других оккупированных территориях Украины, а также в Беларуси после 24 февраля 2022 года.

Полякова подняла тему изменения правил в октябре этого года, когда сообщила о намерении поехать на "Евровидение 2026". Она подала заявку на Нацотбор, но получила отказ от вещателя.

Певица и ее продюсер Михаил Ясинский считают действующие ограничения несправедливыми и такими, которые не учитывают нынешнюю позицию и деятельность артиста. Впрочем, вещатель уверяет, что "дата начала войны является неизменной" и не может быть изменена из-за "личных историй или заслуг".

Несмотря на окончательный ответ, Полякова не оставляет надежд на перемены. Ее продюсер Ясинский даже на днях предложил альтернативную редакцию правил. В частности, он предлагает сохранить полный запрет для артистов, которые продолжили сотрудничество с РФ после 24 февраля 2022 года.

По поводу периода до полномасштабного вторжения Ясинский призывает учитывать характер деятельности (одиночные выступления или системные гастроли), а также текущую публичную позицию артиста относительно войны.

Кроме того, он хочет предоставить исполнителям право подавать объяснения и документы, чтобы избежать автоматического исключения.

Полякова хочет на "Евровидение" (фото: instagram.com/polyakovamusic)