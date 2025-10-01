Вернутся ли группы "НеАнгелы" и NikitA на сцену? Юрий Никитин ответил

Ждать ли воссоединения "НеАнгелов" и NikitA?

Сейчас Слава Каминская живет на острове Тенерифе в Испании, а Вика Смеюха после рождения ребенка живет в Италии.

Несмотря на это, Никитин неоднократно предлагал артисткам снова объединиться. Впрочем, пока что договориться не удалось.

"К сожалению, мы практически не общаемся. Я очень хотел воссоединения и предлагал им это, потому что бешеный запрос на такую красивую музыку, и "НеАнгелы" - это настолько пронзительная женская лирика, которой очень мало. Мы не смогли это пока согласовать. Они заняты своими вопросами", - пояснил продюсер.

Кроме того, Никитин пытался возобновить сотрудничество и с Дашей Астафьевой, которая когда-то была солисткой группы NikitA.

Однако певица сейчас сосредоточена на других направлениях своей деятельности.

"Мы как-то с ней общались. Это же мировая звезда. Есть большая аудитория, которая хочет слушать ее песни. Мне жаль, что не получается ничего с людьми, с которыми мы когда-то сотрудничали", - добавил продюсер.

Что известно о группе "НеАнгелы"

Поп-группа "НеАнгелы" была создана в 2006 году продюсером Юрием Никитиным на фоне постепенного упадка популярности коллектива "ВИА Гра".

В дуэт вошли Слава Каминская из Одессы и Виктория Смеюха из Харькова.

Их дебютный альбом "Номер один", вышедший в декабре 2006 года, разошелся тиражом в 50 тысяч экземпляров и получил статус "Золотого диска".

"НеАнгелы" (скриншот)

Группа быстро получила популярность благодаря хитам и сотрудничеству с эпатажным коллективом "Фрик-Балет".

В разные годы "НеАнгелы" выпустили ряд синглов и альбомов, снимали провокационные клипы, а также участвовали в национальном отборе на "Евровидение".

В 2021 году Слава Каминская в эфире телеканала "1+1" объявила о распаде группы после 15 лет деятельности.

Это решение было принято совместно участницами и продюсером.

Что известно о NikitA

Группа NikitA появилась в 2008 году благодаря тому же продюсеру Юрию Никитину. В начальном составе были Дарья Астафьева и Юлия Кавтарадзе, которую в 2011 году заменила Анастасия Кумейко.

NikitA стала известной благодаря откровенному имиджу и провокационным клипам, а участницы регулярно появлялись на страницах мужских журналов.

Группа NikitA (фото: Википедия)

Коллектив выпустил несколько хитов, среди которых "Красная шапочка" (2009) и "Отпусти" (2010).

Астафьева оставалась лицом NikitA вплоть до 2017 года, после чего группа фактически прекратила существование.