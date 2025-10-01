Чи повернуться гурти "НеАнгели" і NikitA на сцену? Юрій Нікітін відповів

Відомий український продюсер Юрій Нікітін прокоментував ідею відновлення діяльності легендарних жіночих проєктів - гурту "НеАнгели" та NikitA.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки Аліні Доротюк.
Зараз Слава Камінська мешкає на острові Тенерифе в Іспанії, а Віка Смеюха після народження дитини живе в Італії.
Попри це, Нікітін неодноразово пропонував артисткам знову об’єднатися. Втім, поки що домовитися не вдалося.
"На жаль, ми практично не спілкуємося. Я дуже хотів возз’єднання і пропонував їм це, тому що шалений запит на таку красиву музику, і "НеАнгели" - це настільки пронизлива жіночка лірика, якої дуже мало. Ми не змогли це поки погодити. Вони зайняті своїми питаннями", - пояснив продюсер.
Крім того, Нікітін намагався відновити співпрацю й з Дашею Астаф’євою, яка колись була солісткою гурту NikitA.
Однак співачка наразі зосереджена на інших напрямах своєї діяльності.
"Ми якось з нею спілкувалися. Це ж світова зірка. Є велика авдиторія, яка хоче слухати її пісні. Мені шкода, що не виходить нічого з людьми, з якими ми колись співпрацювали", - додав продюсер.
Поп-гурт "НеАнгели" був створений у 2006 році продюсером Юрієм Нікітіним на тлі поступового занепаду популярності колективу "ВІА Гра".
У дует увійшли Слава Камінська з Одеси та Вікторія Смеюха з Харкова.
Їхній дебютний альбом "Номер один", що вийшов у грудні 2006 року, розійшовся накладом у 50 тисяч примірників і здобув статус "Золотого диска".
Гурт швидко здобув популярність завдяки хітам та співпраці з епатажним колективом "Фрік-Балет".
У різні роки "НеАнгели" випустили низку синглів та альбомів, знімали провокаційні кліпи, а також брали участь у національному відборі на "Євробачення".
У 2021 році Слава Камінська в ефірі телеканалу "1+1" оголосила про розпад гурту після 15 років діяльності.
Це рішення було ухвалено спільно учасницями та продюсером.
Гурт NikitA з’явився у 2008 році завдяки тому ж продюсеру Юрію Нікітіну. У початковому складі були Дар’я Астаф’єва та Юлія Кавтарадзе, яку у 2011 році замінила Анастасія Кумейко.
NikitA стала відомою завдяки відвертому іміджу та провокаційним кліпам, а учасниці регулярно з’являлися на сторінках чоловічих журналів.
Колектив випустив кілька хітів, серед яких "Красная шапочка" (2009) та "Отпусти" (2010).
Астаф’єва залишалася обличчям NikitA аж до 2017 року, після чого гурт фактично припинив існування.
