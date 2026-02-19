Очередной камбэк Свитолиной: украинка пробилась в полуфинал супертурнира в Дубае

WTA 1000, Дубай, четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) - Антония Ружич (Хорватия) - 4:6, 6:2, 6:3

До игры

Свитолина начала турнир в Дубае со второго круга, где обыграла Паулу Бадосу (WTA 70). Украинка была сильнее в первом сете 6:4 (сделала камбэк с 1:4), а на второй испанка не вышла. Далее пришлось сыграть против еще одной опытной теннисистки - олимпийской чемпионки из Швейцарии Белинды Бенчич (WTA 13). Украинка проиграла первую партию, после чего уверенно одолела соперницу - 4:6, 6:1, 6:3.

Ружич (WTA 63) стартовала в ОАЭ с квалификации, где уступила уже в полуфинале. Несмотря на это, она попала в основную сетку как лаки-лузер. И начала творить чудеса. Сначала обыграла британку Эмму Радукану (WTA 25) - 6:1, 5:7, 6:2, затем прошла "нейтралку" Анастасию Захарову (WTA 104) - 6:1, 6:7, 6:1. В 1/8 финала боролась против третьей ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. При счете 5:7, 6:4, 1:0 соперница снялась с матча.

Как прошел поединок

Свитолина стартовала традиционно слабо. В первом сете доминировала хорватка, которая вела - 2:0, 4:1, 5:2. Элина проиграла две свои подачи, была близка к проигрышу и третьей, но отыграла сетбол (3:5). Однако уже в следующем гейме Ружич закрыла сет - 6:3.

Во второй части противостояния Свитолина проиграла одну свою подачу, однако трижды была сильнее на мячах соперницы. Это и стало решающим фактором: 6:3 - в пользу украинки.

Тяжелым для обеих соперниц выдался третий сет. Переломным в нем стал шестой гейм, когда Свитолина взяла подачу хорватки и оторвалась в счете - 4:2. После чего довести матч до победы - было уже делом техники. Поединок длился чуть больше двух часов.

Что дальше

Свитолина пробилась в 13-й полуфинал в карьере на турнирах WTA 1000. Также это будет пятый полуфинал для нее в Дубае, и она попытается в третий раз выйти в финал.

В следующем матче - в пятницу, 20 февраля, Элина встретится с четвертой ракеткой мира - американкой Коко Гофф. Теннисистки четыре раза играли друг против друга и одержали по две победы. Их предыдущее противостояние состоялось в январе в 1/4 финала Australian Open, где выиграла украинка.