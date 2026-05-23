"Бывает, ссоримся". Алина Гросу честно высказалась о будущем с мужем

Что сказала Гросу о будущем с мужем

В своем блоге певица опубликовала эмоциональное сообщение, в котором подняла тему доверия к длительным отношениям и общественных стереотипов относительно любви между творческими людьми.

По словам Алины, она часто видит комментарии, в которых пользователи выражают сомнения относительно долговременности ее любви.

"Я, бывает, читаю под своими постами мысли людей: "Ой, посмотрим, сколько они еще будут вместе", "Какой это уже ее пятый-десятый?", "Творческие люди не любят долго, они не постоянны". Когда этот отсчет закончится? И сколько лет должно пройти, чтобы это было долго? Если это уже больше 5, это долго? Или еще нет?" - спросила она.

Певица заверила, что они с мужем - обычные люди, которые так же ссорятся, мирятся, но продолжают любить друг друга. Она уверена, что их ждет длительное будущее вместе.

"Мы обычные люди. Бывает, ссоримся, как все, но любовь - она есть. И сколько бы лет не прошло, главное - чтобы люди в паре были счастливы, даже в ссорах (как наши дедушки и бабушки). Иначе лучше наедине. И мы будем вместе, пока это счастье есть", - подчеркнула она.

Что известно о браке Алины Гросу

Недавно артистка отметила четвертую годовщину свадьбы с возлюбленным, которым, как считают в сети, является российский актер Роман Полянский.

Пара скрывает отношения в соцсетях и совместных музыкальных видео, в частности мужчина скрывается за маской. В то же время их не раз видели вместе на людях.

Примечательно, что о своем втором браке Гросу публично сообщила в феврале 2024 года, но из сообщения о годовщине стало известно, что они поженились 19 мая 2022 года.

"Можно по-разному относиться к нашей паре. Мы - две противоположности, которые так сильно притянулись, сделали свой правильный выбор. И мы этому действительно счастливы", - написала тогда она.

В конце апреля в семье произошло пополнение. Певица родила сына, которому дала необычное двойное имя.

Роды проходили в Украине. По словам Алины, муж присутствовал в начале и в конце процесса, когда нужно было перерезать пуповину.