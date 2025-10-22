В дом известной телеведущей попал российский дрон: "Двое моих соседей погибли"

Так, по словам артистки, в результате атаки погибли двое ее соседей, а доступ к собственной квартире она до сих пор не имеет - спасатели не позволяют заходить внутрь, пока продолжаются обследования обломков.

"Действительно, в мой дом попал дрон и, к сожалению, двое моих соседей погибли - сгорели заживо. Это были люди пожилого возраста", - сказала Хоменко.

В дом Ирины Хоменко попал вражеский дрон (скриншот)

"Не знаю, что с моей квартирой. Еще не разрешают заходить, потому что не нашли все части этого дрона", - пояснила Хоменко.

В дом Ирины Хоменко попал вражеский дрон (скриншот)

Телеведущая также обратилась к украинцам с призывом не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

"Я еще раз призываю всех - реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Находитесь в безопасных местах, держите дома огнетушитель, пусть всегда будет "тревожный чемоданчик рядом", - призвала актриса.

В своем обращении Ирина не скрыла эмоций, высказавшись о стране-агрессоре.

"Россия - страна-дно, которая должна исчезнуть с карты мира", - подчеркнула Ирина.

В дом Ирины Хоменко попал вражеский дрон (скриншот)

Массированный обстрел Киева 22 октября: что известно

В ночь на 22 октября российские войска совершили комбинированную атаку на Киев.

Взрывы прогремели сразу в шести районах столицы - Дарницком, Деснянском, Днепровском, Голосеевском, Печерском и Соломенском.

"Под ударом были Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Голосеевский, Печерский и Соломенский районы города. Повреждены по меньшей мере 10 жилых домов", - сообщили в КГГА.

По предварительным данным, в результате обстрела погибли два человека, еще более 25 пострадали, среди них пятеро детей.

Более десяти человек, в том числе четверо детей, были госпитализированы.

Вражеские беспилотники атаковали также Киевскую область, где, по данным местных властей, погибли четыре человека, есть раненые.