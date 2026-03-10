ua en ru
Вт, 10 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Бубка остался Героем, а Гераскевич - без ордена: результаты голосования в ВР

13:55 10.03.2026 Вт
2 мин
Сергей Бубка и Яна Клочкова сохраняют государственные награды, а олимпиец-активист Гераскевич не получил поддержки
aimg Андрей Костенко
Бубка остался Героем, а Гераскевич - без ордена: результаты голосования в ВР Сергей Бубка (фото: НОК Украины)

Верховная Рада Украины не поддержала направление депутатского запроса к Президенту Владимиру Зеленскому о лишении государственных наград и почетных званий Сергея Бубки и Яны Клочковой. Соответствующее решение было принято во время пленарного заседания во вторник, 10 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВРУ.

Читайте также: Выкинул Бубку из элиты: греческий атлет переписал историю прыжков с шестом

Провал голосования в зале

Инициатива, автором которой выступила народный депутат Оксана Савчук, не набрала необходимого количества голосов для предварительной поддержки. Результаты голосования распределились следующим образом:

  • За - 112 депутатов
  • Против - 5
  • Воздержались - 7
  • Не голосовали - 154

Почему возник вопрос

Активное обсуждение лишения Сергея Бубки звания "Герой Украины" началось после обращений скелетониста Владислава Гераскевича. Атлет подал электронную петицию, обвинив функционера в недостаточной защите интересов Украины на международной арене и допущении пророссийской символики на соревнованиях во время полномасштабной войны.

По словам Гераскевича, статус "Героя Украины" ставит Бубку на один уровень с защитниками, которые ежедневно отдают жизнь на фронте, что недопустимо в нынешних обстоятельствах.

В то же время в парламенте и обществе мнения разделились: часть оппонентов запроса считает, что спортивные достижения прошлого не должны зависеть от текущей политической конъюнктуры.

Гераскевичу не дали "За заслуги"

Рада также не поддержала запрос группы из 43 депутатов о награждении самого Владислава Гераскевича орденом "За заслуги".

Инициативу наградить олимпийца за "принципиальную патриотическую позицию" поддержали лишь 66 нардепов, чего также оказалось недостаточно для принятия решения.

Напомним, ранее Бубку и Клочкову уже лишили государственных стипендий согласно указу президента.

Ранее мы сообщили, что Украина ввела санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Спортсмены Верховная рада Сергей Бубка Яна Клочкова
Новости
Дефицита не будет? Почему падение цен на нефть не остановит подорожание топлива в Украине
Дефицита не будет? Почему падение цен на нефть не остановит подорожание топлива в Украине
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко