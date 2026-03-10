Бубка остался Героем, а Гераскевич - без ордена: результаты голосования в ВР

Верховная Рада Украины не поддержала направление депутатского запроса к Президенту Владимиру Зеленскому о лишении государственных наград и почетных званий Сергея Бубки и Яны Клочковой. Соответствующее решение было принято во время пленарного заседания во вторник, 10 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВРУ.

Провал голосования в зале

Инициатива, автором которой выступила народный депутат Оксана Савчук, не набрала необходимого количества голосов для предварительной поддержки. Результаты голосования распределились следующим образом:

За - 112 депутатов

- 112 депутатов Против - 5

- 5 Воздержались - 7

- 7 Не голосовали - 154

Почему возник вопрос

Активное обсуждение лишения Сергея Бубки звания "Герой Украины" началось после обращений скелетониста Владислава Гераскевича. Атлет подал электронную петицию, обвинив функционера в недостаточной защите интересов Украины на международной арене и допущении пророссийской символики на соревнованиях во время полномасштабной войны.

По словам Гераскевича, статус "Героя Украины" ставит Бубку на один уровень с защитниками, которые ежедневно отдают жизнь на фронте, что недопустимо в нынешних обстоятельствах.

В то же время в парламенте и обществе мнения разделились: часть оппонентов запроса считает, что спортивные достижения прошлого не должны зависеть от текущей политической конъюнктуры.

Гераскевичу не дали "За заслуги"

Рада также не поддержала запрос группы из 43 депутатов о награждении самого Владислава Гераскевича орденом "За заслуги".

Инициативу наградить олимпийца за "принципиальную патриотическую позицию" поддержали лишь 66 нардепов, чего также оказалось недостаточно для принятия решения.

Напомним, ранее Бубку и Клочкову уже лишили государственных стипендий согласно указу президента.