ua en ru
Пн, 25 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Брэд Питт не планирует жениться на Инес де Рамон: что стало причиной

17:54 25.05.2026 Пн
3 мин
Инсайдеры рассказали, как прошлый развод повлиял на планы голливудской звезды
aimg Иванна Пашкевич
Брэд Питт не планирует жениться на Инес де Рамон: что стало причиной Брэд Питт и Инес де Рамон (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Голливудский актер Брэд Питт, похоже, не собирается в третий раз идти под венец. Несмотря на длительные отношения с дизайнером ювелирных изделий Инес де Рамон, актер не планирует нового брака.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Больше интересного: Брэд Питт не смог получить личные письма Джоли: что говорит суд

Питт встречается с Инес де Рамон с 2022 года. По данным издания, пара якобы уже живет вместе, а их отношения описывают как спокойные и гармоничные.

В то же время окружение актера утверждает, что 62-летний Питт до сих пор тяжело переживает последствия развода с Анджелиной Джоли.

Их бракоразводный процесс начался еще в 2016 году, а окончательно завершился только в 2024-м.

Именно длительный конфликт с бывшей женой и сложные отношения с детьми, по словам источников, повлияли на отношение актера к браку. Инсайдеры говорят, что Питт больше не хочет создавать новую семью или заводить детей.

Несмотря на это, нынешние отношения с Инес де Рамон якобы положительно влияют на его эмоциональное состояние после многолетних судебных процессов.

"У него есть замечательная партнерша, которую он ценит, но в этом направлении нет никакой спешки", - говорится в заявлении инсайдера.

Брэд Питт не планирует жениться на Инес де Рамон: что стало причинойБрэд Питт и Инес де Рамон (фото: Getty Images)

Брэд Питт и Анджелина Джоли разошлись в 2016 году после конфликта на борту частного самолета.

После этого начались многолетние судебные споры. Актер отрицал обвинения в домашнем насилии, однако именно этот инцидент стал началом разрыва одной из самых известных пар Голливуда.

Официально урегулировать вопрос развода Питту и Джоли удалось лишь в 2024 году. В то же время бывшие супруги до сих пор продолжают судиться из-за совместного имения во Франции.

Отдельно инсайдеры вспоминают и об отношениях Питта с детьми. Речь идет о Мэддоксе, Паксе, Захаре, Шайло и близнецах Ноксе и Вивьен.

По данным источников, сейчас актер фактически не имеет близкого контакта ни с одним из них.

"Джоли провела кампанию по отстранению детей, которая оказалась успешной. Враждебность просто огромная. Его полностью отстранили от детей. Для него это страшный удар", - заявил собеседник источника.

Брэд Питт не планирует жениться на Инес де Рамон: что стало причинойБрэд Питт и Анджелина Джоли (фото: Getty Images)

В последние годы часть детей Питта и Джоли публично дистанцировалась от отца.

Захара использует лишь фамилию Джоли, Шайло после совершеннолетия официально отказалась от фамилии Питт, а Пакс ранее резко высказывался об актере в соцсетях.

Еще больше интересного:

Джоли раскрыла новые подробности развода с Питтом

Как Брэд Питт отреагировал на новые отношения Дженнифер Энистон

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Брэд Питт Голливуд Женитьба Звёзды
Новости
Россия угрожает новыми ударами по Киеву: в ЦПД назвали ее истинную цель
Россия угрожает новыми ударами по Киеву: в ЦПД назвали ее истинную цель
Аналитика
Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой