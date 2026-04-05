Вылетел за канаты: как Уайлдер победил Чисору в сумасшедшем триллере с нокдаунами (видео)

11:54 05.04.2026 Вс
Юбилейный 50-й поединок в карьерах Деонтея Уайлдера и Дерека Чисоры превратился в настоящий хаос
aimg Андрей Костенко
Вылетел за канаты: как Уайлдер победил Чисору в сумасшедшем триллере с нокдаунами (видео) Деонтей Уайлдер (фото: Getty Images)

Вечер бокса в Лондоне подарил фанатам один из самых брутальных поединков года в супертяжелом весе. 40-летний американец Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО) и 42-летний британец Дерек Чисора (36-14, 23 КО) устроили бескомпромиссную рубку, судьба которой решилась лишь на последних минутах 12-раундового противостояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Хаос с первых минут

Бой едва не завершился скандальной дисквалификацией уже в стартовом раунде. После того как боксеры сцепились в жестком клинче, на ринг неожиданно выбежал член команды Чисоры, пытаясь вмешаться в "борьбу". Рефери проявил незаурядную лояльность к хозяину ринга, ограничившись лишь предупреждением.

Самый драматичный момент произошел в 8-м раунде. Уайлдер поймал Чисору мощным контрхуком, после которого британский ветеран буквально вылетел за канаты ринга.

Несмотря на падение и тяжелое состояние, Дерек сумел вернуться и продолжить бой. В 11-м раунде Чисора снова оказался в нокдауне, но снова нашел силы подняться, ответив американцу ударом после гонга.

Судейский вердикт и "пенсия" легенды

Несмотря на то, что согласно статистике Compubox Чисора перебил Уайлдера по количеству точных попаданий (143 против 125), два нокдауна стали решающими. Судьи отдали победу Уайлдеру раздельным решением: 115:111, 115:113 и 112:115.

Сразу после финального гонга Дерек Чисора подтвердил слухи о завершении выступлений:

"Если быть предельно честным, я устал. Я не могу продолжать. Иногда вы просто знаете, что пришло время. Так вот - время пришло. У меня была офигенная карьера", - заявил британец.

Уайлдер возвращается в игру

Эта победа позволила "Бронзовому бомбардировщику" реанимировать карьеру после серии неудач. На пресс-конференции Деонтей подтвердил готовность к большим вызовам, в частности против молодой звезды Мозеса Итаумы.

Кроме того, Уайлдер остается одним из главных претендентов на бой с Александром Усиком во второй половине 2026 года. Команда украинца ранее подтверждала заинтересованность в поединке с американским нокаутером, если тот пройдет проверку Чисорой.

Ранее объявили полный андеркард супербоя Усик - Верховен.

Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
