Битва со вторыми в мире: украинские баскетболистки получили соперниц в решающей стадии отбора ЧЕ

18:11 31.03.2026 Вт
2 мин
На пути к финальной части Евробаскета-2027 наших девушек ждет противостояние с грандом планетарного масштаба
aimg Андрей Костенко
Сборная Украины (фото: ФБУ)

Отечественные баскетболистки продолжают борьбу за выход на континентальное первенство. По результатам жеребьевки второго этапа отбора на чемпионат Европы 2027 года, наша команда попала в группу M.

Что известно о соперницах украинок

На этом этапе квалификации соревнуются 24 сборные, которые распределены на шесть групп по четыре команды. Сборная Украины, которая при жеребьевке была в третьей корзине, попала в группу М, где сыграет с Францией, Великобританией и Люксембургом.

Главный фаворит группы - сборная Франции. Одна из самых титулованных команд мира, занимает вторую строчку рейтинга ФИБА. "Трехцветные" 35 раз играли на чемпионатах Европы и дважды были победительницами (2001 и 2009 годы). На последнем чемпионате Европы в 2025 году были четвертыми. На домашних Олимпийских играх 2024 года завоевали "серебро", уступив лишь баскетболисткам США.

Команда Великобритании семь раз играла на чемпионате Европы, лучшим результатом является четвертое место в 2019 году. На Евробаскете-2025 заняли 14-е место. На первом этапе отбора ЧЕ-2027 Великобритания выиграла группу с Австрией, Швейцарией и Норвегией, одержав 5 побед в 6 играх.

Сборная Люксембурга в своей истории ни разу не играла на чемпионатах Европы. На первом этапе отбора команда стала второй в группе с Израилем, Ирландией и Боснией и Герцеговиной, выиграв 3 матча из 6-ти.

Как Украина завоевала право на этот этап

Выход украинок в решающую стадию стал возможным благодаря победе над Азербайджаном (73:55) в заключительном матче первого раунда.

Наша сборная финишировала третьей в своей группе, пропустив вперед Черногорию и Болгарию. Но попала в число лучших третьих команд, что позволило продолжить выступления в отборе.

График матчей и условия выхода

Команды сыграют между собой в два круга (дома и на выезде).

Борьба развернется в два игровых окна:

  • 8-18 ноября 2026 года.
  • 7-17 февраля 2027 года.

В финальную часть женского Евробаскета-2027 выйдут две лучшие сборные из квартета.

Ранее мы рассказали, какие шансы у мужской сборной Украины в отборе на ЧМ-2027 после двух поражений от Испании.

