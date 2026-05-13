ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Режиссер "Кіллхауса" отреагировал на критику фильма: "Заметил много новых разработок россиян"

22:17 13.05.2026 Ср
3 мин
Он объяснил, как относится к упрекам о "нереалистичности" ленты и обратил внимание на российский след в некоторых отзывах
aimg Сюзанна Аль Мариди
Режиссер "Кіллхауса" отреагировал на критику фильма: "Заметил много новых разработок россиян" Любомир Левицкий (фото предоставлено командой режиссера)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Режиссер Любомир Левицкий прокомментировал обсуждения, которые возникли после премьеры фильма "Кіллхаус". На фоне положительных отзывов звучали и упреки о "нереалистичности". Он объяснил, как относится к подобным заявлениям и почему некоторые отзывы имеют российский след.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Больше интересного: Как Билецкий, Буданов и Малыш попали в "Кіллхаус"

Как Левицкий прокомментировал упреки о "нереалистичности" фильма

По словам режиссера, в "Кіллхаусі" нет сцен, которые не могли бы быть в жизни, ведь над ними работали люди с реальным боевым опытом.

"В этом фильме нет ничего, что не может быть в жизни. Абсолютно. Те, кто так говорит, скорее всего, не имеют такого опыта, который есть у военных, которые снимались в кино. Эти вещи мы придумали с людьми, которые это прожили", - пояснил он.

Левицкий отметил, что "Кіллхаус" является художественным фильмом. В нем есть сценарные допущения ради динамики и эмоциональной составляющей.

"Невозможно на сто процентов воспроизвести то, что можно сделать в документальном кино. Мы должны идти иногда на уступки художественности для зрителя, потому что ему 2,5 часа надо что-то смотреть", - отметил режиссер.

"Мы сознательно делали сценарные допущения в фильме. Однако важным было не зайти в какой-то откровенный "кринж". Конечно, есть кадры, по которым военные могут сказать, что так в жизни не бывает", - добавил он.

Режиссер &quot;Кіллхауса&quot; отреагировал на критику фильма: &quot;Заметил много новых разработок россиян&quot; Левицкий о критике "Кіллхауса" (фото предоставлено командой режиссера)

"Заметил очень много новых разработок россиян"

Кроме того, Левицкий заметил, что некоторые отзывы имеют признаки российской информационной кампании против фильма.

"Следя за реакциями аудитории, я заметил очень много новых разработок россиян - это ИИ-комментаторы, которые начали говорить на украинском, говоря, что "военным не стоит смотреть это кино" и не объясняя почему", - сказал Любомир.

По его словам, подобные такими комментариями враг хочет снизить интерес к ленте.

"Не ходите, не надо, лучше посмотрите "Аве Мария" фильм или какой-то американский", - они начали сбивать настроение, потому что это кино начинает объединять, возвращать веру, мотивировать военных". Понимаете, насколько тонко начинает работать враг? - добавил он.

Впрочем, подобные "акции" только на пользу популярности ленты.

"Когда-то Стивен Спилберг сказал: "Когда о фильме говорят только хорошо, он не будет иметь больших кассовых сборов. Когда есть противоречия, человек хочет сам составить свое мнение и идет в кино. Поэтому они работают на украинскую победу. Слава Украине!" - отметил он.

Еще больше интересного:

Какими были самые большие статьи расходов фильма "Кіллхаус"

Как звучит саундтрек к фильму "Кіллхаус", созданный спецназовцем ГУР

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Фильмы
Новости
Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ
Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес