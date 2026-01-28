У Беспалова отреагировали на слухи о его исчезновении

Что сказали у Беспалова о его исчезновении

Администратор его соцсетей Вероника опровергла слухи, которые распространил якобы бывший менеджер блогера. Так, 27 января аккаунт с ником bbegdenn в Threads написал, что Богдана якобы мобилизовали и к этому "приложили руку".

Впрочем, у блогера данное лицо назвали мошенником. В заявлении отметили, что сейчас "обновлений по Богдану нет".

"Это мошенник. Он не имеет никакого отношения к Беспалову. Был в свое время подослан в команду Богдана, чтобы попытаться подмочить его репутацию, создав фейковый канал и говоря, что это Беспалова. Не доверяйте этому человеку", - написала администратор.

Она также призвала доверять исключительно официальным каналам блогера.

Слухи о Беспалове оказались фейком (фото: instagram.com/bespalovmusic)

Что известно об исчезновении блогера

Все началось с загадочного сообщения, которое 24 января появилось в телеграм-канале блогера. В нем он предупредил, что некоторое время не будет выходить на связь и не сможет выпускать контент.

В то же время в сети начали предполагать, что его могли мобилизовать. В частности телеграм-канал "Злива" распространил информацию, что Богдан якобы уехал в учебную часть.

Сам блогер с тех пор на связь в соцсетях не выходил, что только усилило появление различных предположений и даже появление аккаунтов, которые заявляют о связи с ним.

В то же время ранее в интервью Алине Доротюк он рассказывал об инциденте с ТЦК, когда его задержали в столице посреди улицы. Хотя данные были обновлены, его "заломали" и "повезли", но впоследствии отпустили. Блогер тогда предположил, что причиной стала его узнаваемость.

Беспалов исчез из публичного пространства (фото: instagram.com/bespalovmusic)