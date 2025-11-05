"Бенфика" с Трубиным и Судаковым снова проиграла в ЛЧ: ужасные результаты "орлов"

Лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова, потерпевшая поражения в трех предыдущих поединках Лиги чемпионов, дома принимала немецкий "Байер", также еще не ощущавший вкуса побед в турнире.

О том, как прошла встреча и как сыграли украинцы - рассказывает РБК-Украина .

Лига чемпионов, 4-й тур

"Бенфика" - "Байер" - 0:1

Гол: Шик, 65

Поражение при полном преимуществе

"Бенфика" владела ощутимым преимуществом на протяжении всего поединка. Еще до перерыва имела ряд прекрасных возможностей, в частности, мяч дважды попадал в каркас ворот "фармацевтов". Но до голов дело не дошло.

После отдыха рисунок противостояния не изменился. Полное преимущество португальцев, постоянное давление, моменты у Павлидиса и Лукебакио. А в результате... гол в собственные ворота.

Роковой эпизод произошел на 65-й минуте, когда "Байер" совершил стремительную контратаку. На удар вышел Шик, после выстрела которого Трубин спас команду. А дальше начудили защитники хозяев, в результате чего мяч снова отскочил к Шику - и чех головой поразил уже почти незащищенные ворота.

Далее поединок снова проходил под диктовку португальских "орлов", но с тем же результатом, что и до пропущенного гола.

"Бенфика" потерпела четвертое поражение в Лиге чемпионов и все глубже застревает на дне.

Как сыграли украинцы

Трубин и Судаков вышли в стартовом составе. У украинского вратаря работы было немного, но гол он все же получил.

Судаков был очень активным, особенно до перерыва. Он дважды мог создать ассисты, если бы его поддержали партнеры по команде. Но в первом случае, после подачи украинца с углового, Отаменди головой пробил в перекладину. Во втором - Георгий обыграл соперника, продвинулся вперед и идеальным разрезным пасом вывел Лукебакио почти один на один с голкипером. Но бельгиец сразу не пробил, стал возиться с мячом и упустил момент.

Судаков ушел с поля на 69-й минуте - сразу после пропущенного гола.

Что дальше для "Бенфики"

Половину дистанции основного этапа "Бенфика" прошла с ужасным результатом: четыре поражения в четырех матчах.

Дальше - еще столько же поединков, но имена соперников оптимизма не вызывают. Правда, в следующем туре (25 ноября) "орлы" в гостях встретятся с нидерландским "Аяксом", который также проиграл четыре первые встречи. Но дальше сплошной ужас - "Наполи", "Ювентус" и "Реал".