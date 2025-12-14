УЕФА и возвращение россиян: какие настроения царят в организации после решения МОК

Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям видов спорта разрешить юным спортсменам из России и Беларуси соревноваться под национальными флагами. Как на это отреагировали в Европейском футбольном союзе?

О настроениях, царящих среди чиновников УЕФА - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на RTЕ .

Рекомендации МОК

В четверг, 11 декабря, Олимпийский саммит рекомендовал разрешить юношеским спортсменам из России и Беларуси соревноваться под национальными флагами. Международным федерациям предложили наработать механизмы реализации такого решения.

В соответствующем заявлении отмечается, что юные спортсмены "не должны нести ответственность за действия своих правительств", а спорт для них является "шансом надежды и способом показать, что все атлеты могут уважать общие правила и друг друга".

Сейчас это - самый серьезный шаг в направлении возвращения России к международному спорту с момента ее отстранения МОК в 2022 году после полномасштабного вторжения в Украину.

Настроения в европейском футболе

Несмотря на рекомендации МОК, в европейской футбольной среде не верят в скорое возвращение России к международным турнирам - даже на юношеском уровне. Об этом свидетельствуют источники, знакомые с настроениями в УЕФА и национальных федерациях.

Влиятельные функционеры европейского футбола убеждены: без политического урегулирования войны против Украины возобновление участия России в международных соревнованиях невозможно.

Даже если формально будет принято решение о возвращении, на практике оно может остаться нереализованным. Отмечается, что многие страны и в дальнейшем будут отказываться играть против российских команд или даже допускать их на свою территорию.

Негативный опыт УЕФА

В 2023 году УЕФА уже рассматривал возможность возвращения России к турнирам среди сборных U-17. Но после волны критики и сопротивления со стороны национальных ассоциаций организация в конце концов отказалась от этого плана.

По информации источников, скепсис в европейском футболе сохраняется и сейчас - прежде всего из-за практических и политических рисков. Большинство федераций не готовы к компромиссам и отстаивают свою принципиальную позицию.

Поэтому, несмотря на отдельные сигналы о возможном смягчении санкций, в европейском футболе преобладает мнение: возвращение России к международным соревнованиям пока преждевременно. Политическая реальность и позиция большинства стран оставляют эту перспективу скорее теоретической, чем реальной.