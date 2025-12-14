ua en ru
Вс, 14 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

УЕФА и возвращение россиян: какие настроения царят в организации после решения МОК

Воскресенье 14 декабря 2025 18:19
UA EN RU
УЕФА и возвращение россиян: какие настроения царят в организации после решения МОК Фото: Готов ли европейский футбол к компромиссам (uefa.com)
Автор: Андрей Костенко

Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям видов спорта разрешить юным спортсменам из России и Беларуси соревноваться под национальными флагами. Как на это отреагировали в Европейском футбольном союзе?

О настроениях, царящих среди чиновников УЕФА - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на RTЕ.

Рекомендации МОК

В четверг, 11 декабря, Олимпийский саммит рекомендовал разрешить юношеским спортсменам из России и Беларуси соревноваться под национальными флагами. Международным федерациям предложили наработать механизмы реализации такого решения.

В соответствующем заявлении отмечается, что юные спортсмены "не должны нести ответственность за действия своих правительств", а спорт для них является "шансом надежды и способом показать, что все атлеты могут уважать общие правила и друг друга".

Сейчас это - самый серьезный шаг в направлении возвращения России к международному спорту с момента ее отстранения МОК в 2022 году после полномасштабного вторжения в Украину.

Настроения в европейском футболе

Несмотря на рекомендации МОК, в европейской футбольной среде не верят в скорое возвращение России к международным турнирам - даже на юношеском уровне. Об этом свидетельствуют источники, знакомые с настроениями в УЕФА и национальных федерациях.

Влиятельные функционеры европейского футбола убеждены: без политического урегулирования войны против Украины возобновление участия России в международных соревнованиях невозможно.

Даже если формально будет принято решение о возвращении, на практике оно может остаться нереализованным. Отмечается, что многие страны и в дальнейшем будут отказываться играть против российских команд или даже допускать их на свою территорию.

Негативный опыт УЕФА

В 2023 году УЕФА уже рассматривал возможность возвращения России к турнирам среди сборных U-17. Но после волны критики и сопротивления со стороны национальных ассоциаций организация в конце концов отказалась от этого плана.

По информации источников, скепсис в европейском футболе сохраняется и сейчас - прежде всего из-за практических и политических рисков. Большинство федераций не готовы к компромиссам и отстаивают свою принципиальную позицию.

Поэтому, несмотря на отдельные сигналы о возможном смягчении санкций, в европейском футболе преобладает мнение: возвращение России к международным соревнованиям пока преждевременно. Политическая реальность и позиция большинства стран оставляют эту перспективу скорее теоретической, чем реальной.

Ранее мы писали, что ФИБА продлила бан России и Беларуси, но внезапно дала надежду на Олимпиаду.

Также узнайте о решении Международной федерации волейбола, в отношении представителей стран-агрессоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол УЕФА Российская Федерация
Новости
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе