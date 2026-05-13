Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Антон Тимошенко объяснил скандальную шутку о "похоронах" блогерши Вербы

11:55 13.05.2026 Ср
3 мин
Стендап-комик признался, не жалеет о резком комментарии в адрес девушки
aimg Иванна Пашкевич
Антон Тимошенко объяснил скандальную шутку о "похоронах" блогерши Вербы Антон Тимошенко и Юлия Верба (коллаж РБК-Украина)
Украинский стендап-комик и ведущий Антон Тимошенко отреагировал на критику после своего резкого комментария в адрес блогерши Юлии Вербы.

В эксклюзивном комментарии для РБК-Украина LIFE юморист объяснил, действительно ли "хейтит" инфлюенсерку, и заявил, что не имеет к ней личной неприязни.

Так, недавно под фото Юлии Вербы с огромным букетом цветов Тимошенко оставил скандальный комментарий.

"И это Юле Вербе дарят при жизни. Страшно представить, сколько цветов будет на похоронах", - написал комик.

Из-за этого Антона жестко раскритиковали в соцсетях, а многие пользователи решили, что он имеет особую неприязнь именно к блогеру.

Антон Тимошенко объяснил скандальную шутку о &quot;похоронах&quot; блогерши ВербыТимошенко захейтил Вербу (скриншот)

Впрочем, Тимошенко уверяет, что это не так.

"Нет такого, что я сижу и жду, когда Юля Верба что-то запостит, и я придумаю какой-то прикол", - пояснил он.

По словам комика, за последние три года он лишь дважды публично упоминал Вербу.

Тимошенко подчеркнул, что его критика касается не конкретного блогера, а в целом инфлюенсеров, которые во время войны активно демонстрируют роскошь.

"Если бы это сделал условный Волошин или какая-то Рамина, я бы то же самое им написал. Это не зависит от Вербы. Просто мне смешно видеть людей, которые во время войны очень жестко флексят или из тура своего благотворительного привозят один пикап с 30 концертов. Это как-то странно", - заявил Тимошенко.

Он добавил, что и в дальнейшем будет реагировать на подобные проявления в соцсетях.

"Я подкалываю этих людей и буду делать это дальше. И не испытываю никаких проблем с совестью, когда это делаю", - подытожил юморист.

Конфликт Тимошенко и Вербы

Несколько лет назад в подкасте "Гуртом та Вщент" с Сергеем Притулой Тимошенко уже высказывался о Юлии Вербе.

Тогда он раскритиковал блогера за то, что она, имея миллионную аудиторию, почти не публиковала сообщения в поддержку ВСУ.

"Я недавно зашел на ее Instagram-страницу. Это блогер, у которой миллионная аудитория, и она называется "живая жизнь". Думал, что должно быть какое-то собрание. Я уже сижу и понимаю, что я злюсь на Юлю Вербу, а я не должен этого делать", - сказал ведущий.

"У нее фотки - я в машине, я в бассейне, я, я, я... И думаю: просмотрю сохраненные сторис, там сто процентов есть сохраненный сбор. Но она говорит, как есть, она просто живет жизнь! И этого достаточно!" - добавил он.

Антон Тимошенко объяснил скандальную шутку о &quot;похоронах&quot; блогерши ВербыЮля Верба (фото: instagram.com/verbaaa)

Впрочем, сама Верба после критики также отреагировала на упреки. Блогерша записала видео, в котором заявила, что не считает нужным публично отчитываться о каждом донате.

"Моя совесть полностью чиста. Если я не показываю, что доначу, не пишу, какая я молодец, погладьте меня по головке, это не значит, что я не помогаю. Я не считаю, что надо хвастаться тем, что ты помогаешь армии. Это должно быть обыденное дело. Я имею возможность донатить и это делаю, просто не кричу на весь мир и этим не хвастаюсь", - пояснила Юлия.

Она также добавила, что ее общественная позиция - "делать тихонько".

По словам блогера, только близкие знают, что даже когда она едет в Монако, то "сотни тысяч летят на официальные сборы".

Кроме этого, девушка заявила, что Сергей Притула и Антон Тимошенко якобы решили поднять просмотры за счет ее имени.

Командование пообещало Путину захватить Донбасс до осени, - FT
