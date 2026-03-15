"Оскар-2026": главные номинанты и где смотреть в Украине
В ночь на 16 марта состоится 98-я церемония вручения премии "Оскар". Украинцы смогут насладиться мероприятием вживую.
Что известно об "Оскаре" и где смотреть в Украине, рассказывает РБК-Украина.
Главные номинанты на "Оскар-2026"
Лучший актер:
- Леонардо ДиКаприо - "Одна битва за другой"
- Итан Хоук - "Голубая луна"
- Тимоти Шаламе - "Марти Суприм. Гений комбинаций"
- Майкл Б. Джордан - "Грешники"
- Вагнер Моура - "Тайный агент"
Лучший фильм:
- "Бугония"
- "F1: Фильм"
- "Гамнет"
- "Марти Суприм. Гений комбинаций"
- "Одна битва за другой"
- "Франкенштейн"
- "Тайный агент"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
- "Поезд во сне"
Лучшая актриса:
- Эмма Стоун - "Бугония"
- Джесси Бакли - "Гамнет"
- Роуз Бирн - "Если бы у меня были ноги, я бы тебя ударила"
- Кейт Хадсон - "Песня любви"
- Ренате Рейнсве - "Сентиментальная ценность"
Лучшая актриса второго плана:
- Эль Фаннинг - "Сентиментальная ценность"
- Инга Ибсдоттер Лиллеас - "Сентиментальная ценность"
- Эми Мэдиган - "Оружие"
- Вунми Мосаку - "Грешники"
- Теяна Тейлор - "Одна битва за другой"
Лучший актер второго плана:
- Бенисио дель Торо - "Одна битва за другой"
- Джейкоб Элорди - "Франкенштейн"
- Делрой Линдо - "Грешники"
- Шон Пенн - "Одна битва за другой"
- Стеллан Скарсгард - "Сентиментальная ценность"
Лучшая режиссура:
- Пол Томас Андерсон - "Одна битва за другой"
- Райан Куглер - "Грешники"
- Джош Сафди - "Марти Суприм. Гений комбинаций"
- Йоахим Триер - "Сентиментальная ценность"
- Хлои Чжао - "Гамнет"
Лучший международный полнометражный фильм:
- "Это был просто несчастный случай"
- "Сентиментальная ценность"
- "Сират"
- "Тайный агент"
- "Голос Хинд Раджаб"
Некоторые номинации вызвали возмущение среди украинцев. Например, в категорию "Лучший документальный фильм" попала лента "Мистер Никто против Путина", которая рассказывает об учителе из Челябинской области, наблюдающем за влиянием пропаганды и милитаризации на местную школу.
В номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" оказалась лента "Три сестры" российского режиссера Константина Бронзита, который в 2016 году получал награду от президента РФ.
Также будут награждать за сценарий, визуальное и музыкальное сопровождение фильма.
Кто будет вручать награды
Миссия вручить заветную статуэтку выпала известным номинантам и победителям премии. Среди таких - Хавьер Бардем, Деми Мур, Майя Рудольф, Крис Эванс, Кумаил Нанджиани, Николь Кидман, Педро Паскаль и другие.
Ведущим церемонии награждения станет Конан О'Брайен. А вот в Украине событие будет комментировать известный актер Алексей Гнатковский.
Где смотреть "Оскар-2026" в Украине
Церемонию можно посмотреть вживую на телеканале "Суспільне Культура" или онлайн на сайте.
Расписание по киевскому времени:
- 23:00 - начало предшоу
- 00:30 - трансляция красной дорожки
- 01:00 - начало церемонии награждения
Напомним, Олесандр Рудинский эмоционально высказался об отсутствии украинских фильмов на "Оскаре-2026".
Еще больше интересного:
Умер лауреат "Оскара" Роберт Дюваль