"Оскар-2026": главные номинанты и где смотреть в Украине

08:27 15.03.2026 Вс
Среди претендентов на победу - фильмы с Ди Каприо, Питтом и документальная картина о россиянах
aimg Сюзанна Аль Мариди
В ночь на 16 марта состоится 98-я церемония вручения премии "Оскар". Украинцы смогут насладиться мероприятием вживую.

Что известно об "Оскаре" и где смотреть в Украине, рассказывает РБК-Украина.

Главные номинанты на "Оскар-2026"

Лучший актер:

  • Леонардо ДиКаприо - "Одна битва за другой"
  • Итан Хоук - "Голубая луна"
  • Тимоти Шаламе - "Марти Суприм. Гений комбинаций"
  • Майкл Б. Джордан - "Грешники"
  • Вагнер Моура - "Тайный агент"

Лучший фильм:

  • "Бугония"
  • "F1: Фильм"
  • "Гамнет"
  • "Марти Суприм. Гений комбинаций"
  • "Одна битва за другой"
  • "Франкенштейн"
  • "Тайный агент"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Грешники"
  • "Поезд во сне"

Лучшая актриса:

  • Эмма Стоун - "Бугония"
  • Джесси Бакли - "Гамнет"
  • Роуз Бирн - "Если бы у меня были ноги, я бы тебя ударила"
  • Кейт Хадсон - "Песня любви"
  • Ренате Рейнсве - "Сентиментальная ценность"

Лучшая актриса второго плана:

  • Эль Фаннинг - "Сентиментальная ценность"
  • Инга Ибсдоттер Лиллеас - "Сентиментальная ценность"
  • Эми Мэдиган - "Оружие"
  • Вунми Мосаку - "Грешники"
  • Теяна Тейлор - "Одна битва за другой"

Лучший актер второго плана:

  • Бенисио дель Торо - "Одна битва за другой"
  • Джейкоб Элорди - "Франкенштейн"
  • Делрой Линдо - "Грешники"
  • Шон Пенн - "Одна битва за другой"
  • Стеллан Скарсгард - "Сентиментальная ценность"

Лучшая режиссура:

  • Пол Томас Андерсон - "Одна битва за другой"
  • Райан Куглер - "Грешники"
  • Джош Сафди - "Марти Суприм. Гений комбинаций"
  • Йоахим Триер - "Сентиментальная ценность"
  • Хлои Чжао - "Гамнет"

Лучший международный полнометражный фильм:

  • "Это был просто несчастный случай"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Сират"
  • "Тайный агент"
  • "Голос Хинд Раджаб"

Некоторые номинации вызвали возмущение среди украинцев. Например, в категорию "Лучший документальный фильм" попала лента "Мистер Никто против Путина", которая рассказывает об учителе из Челябинской области, наблюдающем за влиянием пропаганды и милитаризации на местную школу.

В номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" оказалась лента "Три сестры" российского режиссера Константина Бронзита, который в 2016 году получал награду от президента РФ.

Также будут награждать за сценарий, визуальное и музыкальное сопровождение фильма.

Кто будет вручать награды

Миссия вручить заветную статуэтку выпала известным номинантам и победителям премии. Среди таких - Хавьер Бардем, Деми Мур, Майя Рудольф, Крис Эванс, Кумаил Нанджиани, Николь Кидман, Педро Паскаль и другие.

Ведущим церемонии награждения станет Конан О'Брайен. А вот в Украине событие будет комментировать известный актер Алексей Гнатковский.

Где смотреть "Оскар-2026" в Украине

Церемонию можно посмотреть вживую на телеканале "Суспільне Культура" или онлайн на сайте.

Расписание по киевскому времени:

  • 23:00 - начало предшоу
  • 00:30 - трансляция красной дорожки
  • 01:00 - начало церемонии награждения

Напомним, Олесандр Рудинский эмоционально высказался об отсутствии украинских фильмов на "Оскаре-2026".

Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
