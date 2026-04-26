Анита Луценко устроила атмосферную фотосессию с 9-летней дочерью среди ромашек

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Для съемки мама с дочкой выбрали живописную локацию среди цветущего поля, где устроили настоящую семейную фотосессию с теплой, почти сказочной атмосферой.

На снимках девушки позируют в похожих образах: вязаные свитера бежевого цвета, темные юбки с цветочным узором и грубые ботинки.

При этом кадры получились не постановочными, а очень живыми: Анита и Мия бегают среди деревьев, смеются, играют и отдыхают прямо в ромашках.

Анита Луценко с дочкой (фото: instagram.com/anitasporty)

Особое внимание поклонников привлекла и подпись к публикации.

Луценко добавила строки Лины Костенко, которые придали фотосессии еще более трогательного настроения.

"Я вчу тебе, як мову іноземну, Як знаки, зашифровані в гербі. Я вдячна Богу, що послав на землю. Шляхетну душу, втілену в Тобі", - процитировала знаменитость писательницу.

Реакция фанов

В комментариях подписчики обратили внимание на то, как быстро взрослеет Мия, а также на особую связь между мамой и дочкой.

Ви неймовірні

Класно, що ви є одна в одної

Фото і ви чудові. Ніби кадри з кіно

Дуже гарні світлини і дуже гарні слова. Мія, то космічна дівчинка

Такі дівчата-дівчатка! Приємно дивитися на щасливих і люблячих людей!

Напомним, Мия родилась в отношениях Аниты Луценко с Александром Лозовцовым.

В прошлом году тренер призналась, что они больше не вместе. По словам знаменитости, разрыв не был связан ни с изменами, ни с громкими конфликтами.

Она объясняла, что со временем просто потеряла чувства к отцу своего ребенка.