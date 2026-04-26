ua en ru
Вс, 26 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Анита Луценко устроила атмосферную фотосессию с 9-летней дочерью среди ромашек

11:47 26.04.2026 Вс
Кадры покорили подписчиков своей нежностью
Иванна Пашкевич
Анита Луценко устроила атмосферную фотосессию с 9-летней дочерью среди ромашек Анита Луценко с дочкой (фото: instagram.com/anitasporty)

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко порадовала подписчиков новой серией нежных фотографий с 9-летней дочерью Мией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Для съемки мама с дочкой выбрали живописную локацию среди цветущего поля, где устроили настоящую семейную фотосессию с теплой, почти сказочной атмосферой.

На снимках девушки позируют в похожих образах: вязаные свитера бежевого цвета, темные юбки с цветочным узором и грубые ботинки.

При этом кадры получились не постановочными, а очень живыми: Анита и Мия бегают среди деревьев, смеются, играют и отдыхают прямо в ромашках.

Особое внимание поклонников привлекла и подпись к публикации.

Луценко добавила строки Лины Костенко, которые придали фотосессии еще более трогательного настроения.

"Я вчу тебе, як мову іноземну, Як знаки, зашифровані в гербі. Я вдячна Богу, що послав на землю. Шляхетну душу, втілену в Тобі", - процитировала знаменитость писательницу.

Реакция фанов

В комментариях подписчики обратили внимание на то, как быстро взрослеет Мия, а также на особую связь между мамой и дочкой.

  • Ви неймовірні
  • Класно, що ви є одна в одної
  • Фото і ви чудові. Ніби кадри з кіно
  • Дуже гарні світлини і дуже гарні слова. Мія, то космічна дівчинка
  • Такі дівчата-дівчатка! Приємно дивитися на щасливих і люблячих людей!

Напомним, Мия родилась в отношениях Аниты Луценко с Александром Лозовцовым.

В прошлом году тренер призналась, что они больше не вместе. По словам знаменитости, разрыв не был связан ни с изменами, ни с громкими конфликтами.

Она объясняла, что со временем просто потеряла чувства к отцу своего ребенка.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
