Андрей Шевченко станет капитаном цирковой команды в благотворительном матче звезд в Монако

Под патронатом князя и принцессы

Шевченко станет участником благотворительной встречи Fight Aids Cup, которая проводится с целью борьбы с ВИЧ/СПИДом. Мероприятие состоится в рамках традиционного Международного циркового фестиваля и пройдет 24 января на стадионе "Луи ІІ" в Монте-Карло.

Это будет уже шестая подобная встреча на футбольном поле, в которой традиционно играют между собой два коллектива - "Барбажьюан" (под патронатом князя Альбера II) и "Цирк Монако" (под патронатом принцессы Стефании).

В состав "Барбажьюан" традиционно входят экс-футболисты мирового уровня, знаменитости и "друзья Княжества Монако". "Цирк Монако" объединяет артистов цирка, участвующих в фестивале, а также бывших футболистов и публичных лиц.

Противостояние, которое задумывалось символическим, уже приобрело и чисто спортивные черты. Дело в том, что в пяти предыдущих матчах четыре раза побеждали "циркачи" и лишь однажды - "Барбажьюан". Это не очень нравится президенту клуба Луи Дюкре - племяннику князя Альбера II, который призывает своих "подопечных" сломать неприятную традицию.

Кто сыграет в этом году

Уже известно, что за "Барбажьюан" на поле будут действовать такие звезды, как Робер Пирес, Кларенс Зеедорф, Эден Азар, Людовик Жюли, Юрий Джоркаефф и другие.

Относительно партнеров Шевченко, здесь ясности меньше. Местные СМИ акцентируют внимание на капитанстве украинской звезды и сообщают, что нынешний "Цирк Монако" будет с "итальянским акцентом".

Какова цель акции

Все собранные средства направят на поддержку ассоциации борьбы с ВИЧ/СПИД - Fight Aids Monaco, которую основала и возглавляет принцесса Стефания.

За пять предыдущих матчей Fight Aids Cup удалось собрать более 1 миллиона евро.

Звездные поединки стали одним из ключевых благотворительных событий Княжества Монако, сочетая спорт, шоу и солидарность.