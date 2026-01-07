Андрей Шевченко станет капитаном цирковой команды в благотворительном матче звезд в Монако

Президент УАФ Андрей Шевченко вместе с другими звездами мирового футбола примет участие в важном благотворительном мероприятии в Княжестве Монако.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foot Mercato.
Шевченко станет участником благотворительной встречи Fight Aids Cup, которая проводится с целью борьбы с ВИЧ/СПИДом. Мероприятие состоится в рамках традиционного Международного циркового фестиваля и пройдет 24 января на стадионе "Луи ІІ" в Монте-Карло.
Это будет уже шестая подобная встреча на футбольном поле, в которой традиционно играют между собой два коллектива - "Барбажьюан" (под патронатом князя Альбера II) и "Цирк Монако" (под патронатом принцессы Стефании).
В состав "Барбажьюан" традиционно входят экс-футболисты мирового уровня, знаменитости и "друзья Княжества Монако". "Цирк Монако" объединяет артистов цирка, участвующих в фестивале, а также бывших футболистов и публичных лиц.
Противостояние, которое задумывалось символическим, уже приобрело и чисто спортивные черты. Дело в том, что в пяти предыдущих матчах четыре раза побеждали "циркачи" и лишь однажды - "Барбажьюан". Это не очень нравится президенту клуба Луи Дюкре - племяннику князя Альбера II, который призывает своих "подопечных" сломать неприятную традицию.
Уже известно, что за "Барбажьюан" на поле будут действовать такие звезды, как Робер Пирес, Кларенс Зеедорф, Эден Азар, Людовик Жюли, Юрий Джоркаефф и другие.
Относительно партнеров Шевченко, здесь ясности меньше. Местные СМИ акцентируют внимание на капитанстве украинской звезды и сообщают, что нынешний "Цирк Монако" будет с "итальянским акцентом".
Все собранные средства направят на поддержку ассоциации борьбы с ВИЧ/СПИД - Fight Aids Monaco, которую основала и возглавляет принцесса Стефания.
За пять предыдущих матчей Fight Aids Cup удалось собрать более 1 миллиона евро.
Звездные поединки стали одним из ключевых благотворительных событий Княжества Монако, сочетая спорт, шоу и солидарность.
