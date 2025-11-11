Alyona Alyona попала в ДТП: что известно

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Как отметила артистка, в тот день она направлялась на урок вокала, однако добраться до занятий так и не смогла - по дороге произошла авария.

По словам певицы, именно она была виновницей происшествия.

"Я делюсь с вами как и своим успехом, так и своими неудачами. Я должна была попасть на вокал... На вокал я не попала, а попала в ДТП. Я виновата. Я совершила маленький наезд на дядю, который, когда съезжал на второстепенную дорогу, что-то немножко небыстро ехал. Но это моя проблема, что я не соблюдала дистанцию. Немного разбила ему стекло в фаре, почесали бамперы друг другу", - призналась исполнительница.

Alyona Alyona (скриншот)

Рэперша рассказала, что обе машины застрахованы, поэтому стороны действовали согласно правилам - вызвали полицию и оформили все документы.

В результате оформления ДТП у певицы временно изъяли водительское удостоверение, а впереди ее ждет судебное разбирательство.

"Мы застрахованы. Вызвали полицию, все оформили, у меня забрали права, дали мне временные, будет суд, все как надо. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны на дорогах", - поделилась певица.

К счастью, никто не пострадал, а сама Alyona Alyona призналась, что сделала для себя важный урок - быть внимательнее за рулем.