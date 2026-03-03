ua en ru
Модные образы для малыша: беременная Алина Гросу показала, во что будет одевать сына

Вторник 03 марта 2026 23:44
UA EN RU
Модные образы для малыша: беременная Алина Гросу показала, во что будет одевать сына Алина Гросу устроила распаковку нарядов для первенца (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Будущая мама Алина Гросу активно готовится к встрече с малышом. Артистка уже закупила одежду, в которую будет одевать сына.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео певицы в Instagram.

Больше интересного: Кто из украинских звезд готовится к материнству

Что Алина Гросу рассказала об одежде для сына

Певица, которая недавно рассекретила пол первенца, решила избежать ошибок из собственного детства. По ее словам, мама одевала ее хорошо, но иногда слишком гламурно.

"Леопардовое пальто с меховой шапочкой из лисы в школу - немножко перебор", - заметила она.

Из-за этого ей приходилось переодеваться, чтобы другие дети не смеялись.

"Поэтому, думая, что приобрести сыну, я хотела в первую очередь, чтобы ему потом не стыдно было смотрит фотографии свои из детства", - пояснила Гросу.

Модные образы для малыша: беременная Алина Гросу показала, во что будет одевать сынаАлина Гросу рассказала о вещах для сына (скриншот)

Какие образы показала певица

Будущая мама выбрала для мальчика разнообразные человечки - бежевые и коричневые с мишкой и в полоску.

"Достаточно теплые, на ближайшее время. Они на третий месяц, но нам прогнозируют большого малыша. Неудивительно, у нас папа немного крупный, и я родилась немаленькая", - отметила певица.

Для сна она приобрела две голубые пижамки.

"Думаю, на ночь будем одевать. Они по качеству и виду - прям в кроватку, никому не показывать, - поделилась артистка.

Модная одежда для малыша (скриншоты)

Кроме того, Гросу закупила несколько спортивных человечков от Nike.

"Может, мы захотим по полу перекатываться", - отметила она.

На выход Алина выбрала вязаный костюм светло-бежевого цвета с пальмовым узором. Еще один вариант шел с очками в комплекте.

Певица отметила, что среди брендовых вещей есть только Nike, поскольку считает неразумным тратить на данном этапе огромные средства на одежду.

Одежда для сына Алины Гросу (скриншоты)

По словам будущей мамы, вещи выбирала не только она, ведь в таком случае они все были бы черные.

"Он бедный ходил бы у меня в черном, потому что я не бежевая мама. Я black mommy. Мне нравится все черное. Мне стыдно за это. Пожалуй, одевать маленького ребенка в черное - все же неправильно".

Напоследок Гросу показала носки, штанишки для дома, бодики и шапочки. Также приобрела несколько книжечек и игрушку "Добби" на случай прорезывания зубов.

Что известно о беременности Гросу

Напомним, еще в конце 2025 года звезду заметили с округлым животиком в одном из супермаркетов в США. Однако она не спешила комментировать слухи о беременности.

Только в январе 2026 года звезда подтвердила, что впервые станет мамой. Тогда она презентовала клип на песню "Жить на полную", в котором предстала в компании возлюбленного, который скрывает лицо за балаклавой. В сети уверены, что это Роман Полянский.

Впоследствии Гросу призналась, что "кучу лет" шла к материнству. Они с мужем годами пытались забеременеть, но столкнулись с трудностями.

