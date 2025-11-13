RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

70-летний профессор из Кропивницкого завоевал "серебро" на Суперкубке Испании по дзюдо

Фото: Юрий Кулешков (справа) во время соревнований (пресс-служба ЦНТУ)
Автор: Андрей Костенко

Юрий Кулешков, профессор Центральноукраинского национального технического университета (ЦНТУ), стал серебряным призером международного турнира по дзюдо среди ветеранов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу университета.

Турнир с более чем сотней участников

Масштабный турнир среди ветеранов, организованный клубом Koi Judo совместно с Валенсийской и Испанской федерациями дзюдо, проходил в городе Кастельон.

На татами сошлись более ста спортсменов из разных регионов Испании, а также представители Франции, Андорры и Украины.

"Серебро" украинского профессора

Украину на турнире представил Юрий Кулешков, профессор кафедры эксплуатации и ремонта машин ЦНТУ (г. Кропивницкий).

Он выступил в возрастной категории 70-74 года и весовой категории до 73 кг. Профессор стал одним из самых старших участников соревнований, продемонстрировав высокую технику, выдержку и спортивный характер.

В результате он завоевал серебряную медаль.

Юрий Кулешков (фото: пресс-служба ЦНТУ)

Кто такой Юрий Кулешков

Юрий Кулешков с 15 лет начал заниматься самбо, затем - заинтересовался дзюдо. Он мастер спорта по самбо и кандидат в мастера - по дзюдо.

Активно участвует в ветеранских соревнованиях. В 2016-2017 годах был победителем ветеранского чемпионатов мира по самбо. Получал медали чемпионатов Украины среди ветеранов по самбо и дзюдо. В 2018 году занял седьмое место на ветеранском чемпионате Европы по дзюдо в Шотландии.

Доктор технических наук, профессор, он работает в ЦНТУ с 1980 года. Автор более 250 публикаций научного и учебно-методического характера и 8 учебных пособий.

Сфера научных интересов - разработка и исследование новых конструкций и современных технологий изготовления и ремонта шестеренных насосов, восстановление и укрепление их деталей.

Ранее мы писали, что ветеран KRAKEN с ампутацией представляет Украину на ЧМ по джиу-джитсу.

К слову, смотрите фильм Романа Бебеха о ветеранах ГУР, которые на протезах покорили Гималаи.

