Границ не существует! Вышел фильм Бебеха о ветеранах ГУР, которые на протезах покорили Гималаи

Вышел документальный фильм журналиста Романа Бебеха "Еверест: Без меж". Лента рассказывает невероятную историю первых украинских ветеранов с ампутациями, которые смогли добраться до базового лагеря Эвереста, находящегося на высоте 5280 метров.

Фильм зафиксировал путь бойцов спецподразделений ГУР МО Украины - Ивана Тарна (позывной "Артан") и Александра Дашко (позывной "KRAKEN"), которые преодолели десятки километров горных маршрутов, несмотря на серьезные ранения и протезы.

Их сопровождали альпинисты Татьяна Яловчак и Тарас Поздний, а также сам автор фильма, который стал свидетелем каждого шага этой экспедиции.





Отметим, что допремьерный показ ленты и встреча с героями состоялись в "Характер Парке" в селе Крюковщина, где участники поделились не только опытом путешествия, но и личными откровениями.

"Это не просто документалка о горах. Это - история о сверхлюдях нашего времени. Мы хотели показать их мотивацию, вызовы и моменты, когда кажется, что сил больше нет - но они все равно идут вперед", - поделился Бебех во время дискуссии.

И действительно: лента стала мощным доказательством того, что даже после травм и ампутаций жизнь продолжается - полноценно, с приключениями и вдохновением. А еще - это месседж всем, кто проходит через тяжелый этап восстановления: вы не одни, и у вас есть силы подняться даже на свой личный Эверест.

"Никого не слушайте. Вам дали второй шанс - и его нужно использовать на все 1000%. Когда я лежал в том лесу после ранения, я понял, что еще не пожил эту жизнь. А сейчас - мне дали второй шанс, и я должен его использовать", - сказал KRAKEN.

А "Артан" отметил, что военные "показали, что после травм, после ампутаций жизнь продолжается - и она может быть насыщенной, интересной, и даже с приключениями".

Добавим, что сама экспедиция была частью ветеранского проекта Limitless ("Без меж"), который теперь официально становится общественной организацией. Ее миссия - помощь ветеранам в восстановлении физического и ментального здоровья, а также привлечение международного внимания к потребностям тех, кто пострадал в результате российско-украинской войны.