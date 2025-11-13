70-річний професор із Кропивницького виборов "срібло" на Суперкубку Іспанії з дзюдо

Турнір з понад сотнею учасників

Масштабний турнір серед ветеранів, організований клубом Koi Judo спільно з Валенсійською та Іспанською федераціями дзюдо, проходив у місті Кастельйон.

На татамі зійшлися понад сто спортсменів із різних регіонів Іспанії, а також представники Франції, Андорри та України.

"Срібло" українського професора

Україну на турнірі представив Юрій Кулєшков, професор кафедри експлуатації та ремонту машин ЦНТУ (м. Кропивницький).

Він виступив у віковій категорії 70–74 роки та ваговій категорії до 73 кг. Професор став одним із найстарших учасників змагань, продемонструвавши високу техніку, витримку та спортивний характер.

У результаті він виборов срібну медаль.

Юрій Кулєшков (фото: прес-служба ЦНТУ)

Хто такий Юрій Кулєшков

Юрій Кулєшков з 15 років почав займатися самбо, потім – зацікавився дзюдо. Він майстер спорту з самбо та кандидат в майстри – з дзюдо.

Активно бере участь у ветеранських змаганнях. У 2016-2017 роках був переможцем ветеранського чемпіонатів світу з самбо. Здобував медалі чемпіонатів України серед ветеранів з самбо та дзюдо. У 2018 році посів сьоме місце на ветеранському чемпіонаті Європи з дзюдо у Шотландії.

Доктор технічних наук, професор, він працює в ЦНТУ з 1980 року. Автор понад 250 публікацій наукового та навчально-методичного характеру та 8 навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів – розробка та дослідження нових конструкцій та сучасних технологій виготовлення та ремонту шестеренних насосів, відновлення і зміцнення їх деталей.