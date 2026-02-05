51-летний актер из "Как я встретил вашу маму" тайно стал отцом: фото первенца

Американский актер Джош Реднор, известный по роли Теда Мосби в сериале "Как я встретил вашу маму", впервые стал отцом. Он скрывал это от фанов и только сейчас поделился радостной новостью.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост актера из Instagram .

Что звезда "Как я встретил вашу маму" рассказал о первенце

В посте Реднор признался, что он и его жена стали родителями еще несколько месяцев назад, однако решили не спешить с публичным объявлением. Актер рассказал, что этот период стал для него особенным и очень эмоциональным.

Актер из "Как я встретил вашу маму" стал отцом (фото: instagram.com/joshradnor)

По словам Джоша, улыбка малыша буквально освещает комнату. Ребенок внимательный и чувствительный, а еще особенно реагирует на музыку, когда папа играет ему песни на гитаре.

Ребенок Реднора (фото: instagram.com/joshradnor)

Реднор отметил, что отцовство стало для него новым опытом, который одновременно вдохновляет, истощает и открывает более глубокие эмоции.

Также актер поблагодарил слушателей подкаста How We Made Your Mother, где он ранее вскользь упомянул о рождении ребенка, а также всех, кто поддержал семью теплыми словами. Он признался, что этот этап жизни ощущается как настоящее посвящение и новое начало.

Жена Джоша Реднора и их первенец (фото: instagram.com/joshradnor)

В комментариях к публикации фаны и коллеги Реднора не скрывали эмоций. Они пишут:

"Легендарно!"

"Какой замечательный новый этап. Наилучшие пожелания вам и вашей жене!"

"Это замечательно!".

Личная жизнь Джоша Реднора

Известно, что женой актера в 2024 году стала психолог Джордана Джейкобс. Для актера это первый брак. Ранее он сообщал, что свадьба прошла камерно и без лишней огласки.

Жена Реднора (фото: instagram.com/joshradnor)

Новость о рождении первенца стала неожиданностью для многих фанатов, ведь Реднор всегда старался держать личную жизнь как можно дальше от публичности.