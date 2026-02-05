51-річний актор із "Як я зустрів вашу маму" таємно став батьком: фото первістка

Американський актор Джош Реднор, відомий за роллю Теда Мосбі у серіалі "Як я зустрів вашу маму", вперше став батьком. Він приховував це від фанів та лише зараз поділився радісною новиною.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис актора з Instagram .

Що зірка "Як я зустрів вашу маму" розповів про первістка

У дописі Реднор зізнався, що він і його дружина стали батьками ще декілька місяців тому, однак вирішили не поспішати з публічним оголошенням. Актор розповів, що цей період став для нього особливим і дуже емоційним.

Актор із "Як я зустрів вашу маму" став батьком (фото: instagram.com/joshradnor)

За словами Джоша, усмішка малюка буквально освітлює кімнату. Дитина уважна та чутлива, а ще особливо реагує на музику, коли тато грає йому пісні на гітарі.

Дитина Реднора (фото: instagram.com/joshradnor)

Реднор зазначив, що батьківство стало для нього новим досвідом, який одночасно надихає, виснажує та відкриває глибші емоції.

Також актор подякував слухачам подкасту How We Made Your Mother, де він раніше побіжно згадав про народження дитини, а також усім, хто підтримав родину теплими словами. Він зізнався, що цей етап життя відчувається як справжнє посвячення і новий початок.

Дружина Джоша Реднора та їхній первісток (фото: instagram.com/joshradnor)

У коментарях до публікації фани та колеги Реднора не приховували емоцій. Вони пишуть:

"Легендарно!"

"Який чудовий новий етап. Найкращі побажання вам і вашій дружині!"

"Це чудово!".

Особисте життя Джоша Реднора

Відомо, що дружиною актора у 2024 році стала психологиня Джордана Джейкобс. Для актора це перший шлюб. Раніше він повідомляв, що весілля відбулося камерно і без зайвого розголосу.

Дружина Реднора (фото: instagram.com/joshradnor)

Новина про народження первістка стала несподіванкою для багатьох фанатів, адже Реднор завжди намагався тримати особисте життя якомога далі від публічності.