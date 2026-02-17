ua en ru
50-летняя Могилевская показалась без макияжа и фильтров и поставила на место хейтеров (фото)

Вторник 17 февраля 2026 15:00
50-летняя Могилевская показалась без макияжа и фильтров и поставила на место хейтеров (фото) Наталья Могилевская (фото: facebook.com/mogylevskaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Певицу Наталью Могилевскую раскритиковали за "слишком идеальные" фото. В сети певицу заподозрили в использовании фильтров и даже искусственного интеллекта. Артистка не промолчала и ответила на упреки.

Могилевскую заподозрили в чрезмерном фотошопе

Речь идет о снимках, которые звезда обнародовала в День святого Валентина.

На фото она показала открытку, сделанную их дочерьми для нее и ее любимого.

Однако вместо обсуждения трогательного подарка часть подписчиков сосредоточилась на внешности артистки.

  • ШІ? Фото з фільтрами?
  • Дуже рада за Наталю. Одне питання: дівчина на фото не дуже схожа на Наталію Могилевську. Це фільтри чи пластика?
  • Скільки фотошопу. Для чого? Не зрозуміло

50-летняя Могилевская показалась без макияжа и фильтров и поставила на место хейтеров (фото)Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Реакция Могилевской не заставила себя ждать. В своем Instagram она опубликовала видео, в котором появилась без макияжа и какой-либо обработки.

В начале ролика 50-летняя певица показала скриншоты негативных комментариев, а затем обратилась к подписчикам уже в естественном виде.

"Проснулась утром и читаю: "Это не Могилевская, это фильтры". Вот смотрите - Могилевская! Видите: здесь морщинка, здесь морщинка. Просто хороший свет, хорошее настроение. И все", - отметила знаменитость.

Таким образом артистка дала понять, что не скрывает свой возраст и не прибегает к чрезмерной ретуши, а хороший вид объяснила настроением и удачным освещением.

К слову, ранее 50-летняя артистка уже объясняла, что с возрастом начала воспринимать себя иначе.

После жизни в ашраме, признается певица, ее отношение к старению и даже к теме смерти изменилось.

"Я просто плыву по течению, доверяя Господу. Это, кстати, важно и мужчинам, и женщинам. Довериться. Ты маленький человек.... Путь для меня - это расслабиться и довериться. Делай, что можешь, но делай спокойно, потому что будет то, что должно быть", - философски ответила о возрасте певица.

50-летняя Могилевская показалась без макияжа и фильтров и поставила на место хейтеров (фото)Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевская также открыто говорит об уходе за собой. В частности, артистка рассказывала, что питается достаточно сдержанно - обычно один раз в день, иногда дважды, в определенный промежуток времени.

Относительно косметологических процедур звезда имеет четкую позицию и не поддерживает чрезмерное вмешательство.

"Очень сильно против, потому что потом это все утяжеляет, меняет лицо. Это страшная вещь. Единственное, что я делаю раз в год, полтора, а то и два - ботокс в лоб. У меня здесь огромная мощная мышца и у отца такая была, и у сестры", - призналась певица.

