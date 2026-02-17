ua en ru
50-річна Могилевська показалася без макіяжу і фільтрів та поставила на місце хейтерів (фото)

Вівторок 17 лютого 2026 15:00
50-річна Могилевська показалася без макіяжу і фільтрів та поставила на місце хейтерів (фото) Наталія Могилевська (фото: facebook.com/mogylevskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачку Наталію Могилевську розкритикували за "надто ідеальні" фото. У мережі співачку запідозрили у використанні фільтрів і навіть штучного інтелекту. Артистка не змовчала і відповіла на закиди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Могилевську запідозрили у надмірному фотошопі

Йдеться про знімки, які зірка оприлюднила у День святого Валентина.

На фото вона показала листівку, зроблену їхніми доньками для неї та її коханого.

Однак замість обговорення зворушливого подарунка частина підписників зосередилася на зовнішності артистки.

  • ШІ? Фото з фільтрами?
  • Дуже рада за Наталю. Одне питання: дівчина на фото не дуже схожа на Наталію Могилевську. Це фільтри чи пластика?
  • Скільки фотошопу. Для чого? Не зрозуміло

50-річна Могилевська показалася без макіяжу і фільтрів та поставила на місце хейтерів (фото)Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Реакція Могилевської не забарилася. У своєму Instagram вона опублікувала відео, в якому з’явилася без макіяжу та будь-якої обробки.

На початку ролика 50-річна співачка показала скриншоти негативних коментарів, а згодом звернулася до підписників уже в природному вигляді.

"Прокинулася зранку і читаю: "Це не Могилевська, це фільтри". Ось дивіться - Могилевська! Бачите: тут зморшечка, тут зморшечка. Просто гарне світло, гарний настрій. І все", - зазначила знаменитість.

Таким чином артистка дала зрозуміти, що не приховує свій вік і не вдається до надмірної ретуші, а гарний вигляд пояснила настроєм і вдалим освітленням.

До слова, раніше 50-річна артистка вже пояснювала, що з віком почала сприймати себе інакше.

Після життя в ашрамі, зізнається співачка, її ставлення до старіння та навіть до теми смерті змінилося.

"Я просто пливу за течією, довіряючи Господу. Це, до речі, важливо і чоловікам, і жінкам. Довіритися. Ти маленька людина.... Шлях для мене - це розслабитися і довіритися. Роби, що можеш, але роби спокійно, бо буде те, що повинно бути", - філософськи відповіла про вік співачка.

50-річна Могилевська показалася без макіяжу і фільтрів та поставила на місце хейтерів (фото)Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська також відкрито говорить про догляд за собою. Зокрема, артистка розповідала, що харчується досить стримано - зазвичай один раз на день, інколи двічі, у визначений проміжок часу.

Щодо косметологічних процедур зірка має чітку позицію і не підтримує надмірне втручання.

"Дуже сильно проти, бо потім це все важчає, змінює обличчя. Це страшна річ. Єдине, що я роблю раз на рік, півтора, а то і два - ботокс в лоб. В мене тут величезна потужна м'яза і у батька така була, і у сестри", - зізналася співачка.

