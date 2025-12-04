ua en ru
10 сериалов, которые чаще всего смотрели украинцы в 2025 году (трейлеры)

Четверг 04 декабря 2025 12:51
Какие сериалы чаще всего гуглили украинцы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Google обнародовал ежегодный рейтинг запросов и рассказал, что именно смотрели украинцы. В список самых популярных сериалов вошли не только драмы или детективы, но и комедии.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог Google.

"Игра в кальмара 2" (Squid Game 2)

Второй сезон мегахита Netflix произвел настоящий фурор. Зрители массово искали теории, объяснения финала и истории персонажей, ведь авторы сделали продолжение еще более жестким и непредсказуемым.

"Венздей", 2 сезон (Wednesday)

Возвращение мрачной и харизматичной Венздей Адамс обеспечило сериалу бешеный поисковый спрос. Украинцы активно искали новых актеров, саундтреки и детали сюжета, а продолжение оказалось более динамичным и взрослым.

"Гангстерленд" (MobLand)

Один из самых популярных криминальных сериалов года. Сюжет о подпольных сетях, интригах и борьбе за власть привлек внимание зрителей, которые искали разъяснения сложных линий и героев.

"Зворотний напрямок"

Новая украинская мелодрама быстро привлекла внимание зрителей. История о любви, потерях и поисках справедливости оказалось удивительно щемящей.

"Будиночок на щастя", 6 сезон

Украинская комедийная франшиза стабильно остается среди фаворитов поиска. Новый сезон принес много семейных сюжетов и интернет-мемов, которые активно разлетались по соцсетям.

"Джинни и Джорджия" (Ginny & Georgia)

Сериал продолжил собирать популярность благодаря новым сюжетным линиям и социальным темам. Украинцы искали новости о четвертом сезоне, актерах и объяснение финала.

"День шакала" (The Day of the Jackal)

Шпионский триллер сразу попал в топы благодаря высокому уровню напряжения и неожиданным поворотам. Интересный сюжет быстро сделал этот сериал очень популярным.

"Далекий город" (Uzak Sehir)

Турецкая драма уверенно держалась в топах этого года, хотя и вышла в 2024-м. Украинцы оценили классический сериал о любви и изменах, а потому часто его гуглили.

"Кохання та полум'я"

Украинская романтическая драма стала сериальным хитом благодаря эмоциональным конфликтам и красивой картинке. В сети нередко искали сцены с главными героями и новые серии.

"Бункер миллиардеров"

Сатирическая история о мире денег, власти и манипуляций зацепила зрителей актуальностью. Сюжет удивлял буквально с первых минут, а потому совсем неудивительно, что сериал попал в топ.

