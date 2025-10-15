ua en ru
10 побед подряд: Киченок и Ниномия "вырвали" полуфинал WTA в Осаке

Среда 15 октября 2025 19:08
10 побед подряд: Киченок и Ниномия "вырвали" полуфинал WTA в Осаке Надежда Киченок (фото: btu.org.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с японкой Макото Ниномией пробились в полуфинал парного разряда турнира серии WTA 250 в японской Осаке. Это уже десятая подряд победа тандема на профессиональных турнирах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Напряжённый матч с камбэком

Матч 1/4 финала Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, проходивший на хардовых кортах Осаки, продлился 1 час 54 минуты и завершился победой Киченок и Ниномии в трёх сетах - 7:5, 5:7, 10-6.

Соперницы продемонстрировали равную борьбу, что подтверждается и статистикой: оба дуэта выполнили по четыре брейка за игру. Первую партию Киченок и Ниномия выиграли благодаря брейку в 11-м гейме. Во втором сете победу с идентичным счетом праздновали Кристиан и Данилович.

"Волевой" супертай-брейк

Судьба полуфинальной путевки решалась на супертай-брейке. В решающей части матча украинка и японка уступали со счетом 5-6, но смогли продемонстрировать волю к победе. Киченок и Ниномия выиграли пять розыгрышей подряд и таким образом обеспечили себе общую победу в поединке.

За матч украино-японская пара сделала один эйс и две двойные ошибки, тогда как их соперницы выполнили три подачи навылет при трех двойных ошибках.

Продолжение успешной серии

Надежда Киченок и Макото Ниномия одержали десятую победу подряд, играя вместе. В конце июля они торжествовали на турнирах WTA 250 в Гамбурге и Праге, и теперь успешно выступают в Осаке.

Для Киченок это уже третий полуфинал на турнирах WTA в паре с Ниномией, причем все три раза они доходили как минимум до финала, два из которых выиграли.

В полуфинале соревнований в Осаке Киченок и Ниномия встретятся с победительницами матча Эшлин Крюгер (США) / Елена Габриэла Русе (Румыния) - Кристина Младенович (Франция) / Тейлор Таунсенд (США).

Напомним, что в одиночном разряде продолжает выступления Даяна Ястремская, которая на характере одолела канадскую сенсацию Викторию Мбоко на турнире в Нинбо. А Юлия Стародубцева прекратила выступления на соревнованиях уступившей олимпийской чемпионке.

Ранее мы сообщили, что Элину Свитолину номинировали на престижную международную премию.

Также читайте, на каких позициях находятся украинки в обновленном рейтинге WTA.

