"Супербоул-2026": как Леди Гага, Bad Bunny и Рикки Мартин устроили свадьбу на стадионе

Традиционное шоу в перерыве финала "Супербоул-2026" подарило немало поводов для обсуждений. Хедлайнером Halftime Show на этот раз был Bad Bunny, а его выступление превратилось не только в музыкальное зрелище, но и в масштабное культурное событие с неожиданным свадебным моментом.
В шоу также появились другие звезды, а само выступление мгновенно разлетелось по соцсетям из-за количества символов и скрытых смыслов. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.
Больше интересного: Леди Гага, Bad Bunny и другие звезды, которые получили "Грэмми"
Во время перерыва на сцене появилась целая плеяда знаменитостей. Среди них не только Bad Bunny, но и Леди Гага и Рикки Мартин. Также в номере приняли участие Педро Паскаль, Карди Би, Кароль Джи, Джессика Альба, их можно было увидеть позади артистов.
Леди Гага исполнила сальсу под свой хит "Die With a Smile", который недавно возглавил чарты.
А Рикки Мартин исполнил вместе Bad Bunny "Lo Que Pasó a Hawaii".
Самым большим сюрпризом шоу стал свадебный момент. Пара, которая участвовала в постановке, на самом деле поженилась прямо во время выступления, что впоследствии подтвердили источники в лиге ESPN.
По данным издания, изначально молодожены пригласили Bad Bunny выступить на своей свадьбе. В ответ певец предложил им пожениться прямо на стадионе, перед десятками тысяч зрителей и миллионами телезрителей по всему миру.
Больше интересного: как прошел Супербоул-2026 - главный матч года в США
Шоу Bad Bunny было значительно глубже, чем просто хитовый сет. Оно стало четким культурным и политическим заявлением, посвященным Пуэрто-Рико и идентичности латиноамериканцев в США.
Bad Bunny вышел на сцену в белой футбольной майке Zara с надписью Ocasio, это его настоящая фамилия, и номером 64. Число вызвало волну обсуждений в сети: пользователи связывали его с ураганом Мария, историческими событиями и личными смыслами артиста, однако официального объяснения певец не дал.
Ближе к финалу Bad Bunny перешел на английский и сказал: "God bless America", после чего начал перечислять страны Северной и Южной Америки. Танцоры с соответствующими флагами шли позади него, а финальным аккордом стал футбольный мяч с надписью "Together we are America", который артист бросил на поле.
Во время исполнения трека "El Apagón" на сцене появились столбы электропередач, которые искрили и "взрывались". Этот номер прямо напоминал о проблемах с электроснабжением в Пуэрто-Рико.
Танцоры были одеты как хибарос - традиционные пуэрто-риканские фермеры, что еще больше подчеркивало социальный подтекст выступления.
Сцену покрыли зеленые декорации, вдохновленные районом Vega Baja, где вырос Bad Bunny. Из-за ограничений НФЛ команда постановщиков вместо реальных растений одела часть исполнителей в костюмы растений, чтобы сохранить визуальный эффект.
В выступлении также появились символы пуэрто-риканской культуры - киоск из пирагуа, поля сахарного тростника и традиционные каситы.
В конце шоу на экранах стадиона появилась надпись: "Единственное, что сильнее ненависти - это любовь". Фраза перекликалась с речью Bad Bunny на церемонии "Грэмми", где он публично выступил против ICE и заявил: "Мы люди, мы американцы".
Также вас может заинтересовать
При создании материала были использованы источники: материалы о "Супербоул" от ESPN и Business Insider, трансляция шоу на YouTube.