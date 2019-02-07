Підсумки дня: 7 лютого

•Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию

•В Украине ужесточили условия назначения субсидий, сократив до одного месяца допустимый максимальный срок задолженности по оплате услуг ЖКХ

•Парламент принял за основу и в целом законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019

•Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение наложить штраф на телеканал NewsOne в размере около 100 тыс. гривен

•В сети разгорелся "денежный" скандал вокруг одного из кандидатов в президенты Украины, бывшего сотрудника "Слідство.Інфо" Дмитрия Гнапа

•В Украине ожидается рост цен на лекарственные препараты. Подорожание коснется практически всех категорий лекарств

•Известный журналист и блогер Денис Казанский выступил в поддержку Уляны Супрун и сообщил о том, что народный депутат от "Региональной партии" Игорь Мосийчук подал против нее иск в интересах "регионалки" Татьяны Бахтеевой

•Синоптик Наталка Диденко рассказала, что в пятницу, а также на ближайших выходных в Украине ожидается существенное изменение погодных условий