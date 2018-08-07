На трасі в Дніпропетровській області з автоцистерни витекло близько 4 тонн азотної кислоти

Пожежно-рятувальними підрозділами проводяться роботи по нейтралізації рідини

Сьогодні, 7 серпня, у Дніпропетровській області на трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка (Р-52) стався витік азотної кислоти з автоцистерни. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Як зазначається, автоцистерна перевозила азотну кислоту у кількості 24 тонн. Витік стався у першому відсіку цистерни, де знаходилось 8 тонн азотної кислоти. Кількість азотної кислоти що витікла становить близько 3-4 тонн, на площі 40-45 кв. м.

"Водій автомобіля перекачав кислоту з пошкодженого відсіка у пустий відсік у кількості 4 тонн", - йдеться у повідомленні.

Фото: витік азотної кислоти у Дніпропетровській області

Також у службі повідомляють, що станом на 16 годин дня витікання кислоти припинено. Пожежно-рятувальними підрозділами проводяться роботи по нейтралізації рідини яка витікла з цистерни.

"На місці події залучено 35 чол. особового складу та 7 одиниць техніки. Від ГУ ДСНС у області 28 чоловік та 5 одиниць техніки, на чолі з начальником Головного управління", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Сумській області перепоховали небезпечні отрутохімікати. Спроби вивезти отрутохімікати за межі Шосткинського району і утилізувати не вдалося, так як в Україні немає підприємств, які б мали відповідну ліцензію на утилізацію особливо небезпечних хімічних речовин.