На трасі в Дніпропетровській області з автоцистерни витекло близько 4 тонн азотної кислоти

Новини Надзвичайні події 07.08.2018 - 17:54
Фото: витік азотної кислоти у Дніпропетровській області (dp.dsns.gov.ua)
Фото: витік азотної кислоти у Дніпропетровській області (dp.dsns.gov.ua)

Пожежно-рятувальними підрозділами проводяться роботи по нейтралізації рідини

Сьогодні, 7 серпня, у Дніпропетровській області на трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка (Р-52) стався витік азотної кислоти з автоцистерни. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Як зазначається, автоцистерна перевозила азотну кислоту у кількості 24 тонн. Витік стався у першому відсіку цистерни, де знаходилось 8 тонн азотної кислоти. Кількість азотної кислоти що витікла становить близько 3-4 тонн, на площі 40-45 кв. м. 

"Водій автомобіля перекачав кислоту з пошкодженого відсіка у пустий відсік у кількості 4 тонн", - йдеться у повідомленні.

На трасі в Дніпропетровській області з автоцистерни витекло близько 4 тонн азотної кислотиФото: витік азотної кислоти у Дніпропетровській області

Також у службі повідомляють, що станом на 16 годин дня витікання кислоти припинено. Пожежно-рятувальними підрозділами проводяться роботи по нейтралізації рідини яка витікла з цистерни.

"На місці події залучено 35 чол. особового складу та 7 одиниць техніки. Від ГУ ДСНС у області 28 чоловік та 5 одиниць техніки, на чолі з начальником Головного управління", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Сумській області перепоховали небезпечні отрутохімікати. Спроби вивезти отрутохімікати за межі Шосткинського району і утилізувати не вдалося, так як в Україні немає підприємств, які б мали відповідну ліцензію на утилізацію особливо небезпечних хімічних речовин.

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Теги:  Дніпро,  Днепропетровская область,  кислота,  химикаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС