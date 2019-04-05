Підсумки дня: 5 квітня

• Президент України Петро Порошенко записав нове відеозвернення до Володимира Зеленського, закликавши прийти на дебати

• В аналізах президента України Петра Порошенка, які він здав на НСК "Олімпійський" 5 квітня перед дебатами, не знайдено психоактивних речовин

• У результатах аналізів Зеленського не співпадають дати. В лабораторії прокоментували ситуацію

• Владиславу Мангеру, якого підозрюють у замовленні вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, вже вдягли електронний засіб контролю в райвідділку в Херсоні

• Бойовики 5 квітня обстріляли КПВВ "Мар'їнка", унаслідок чого поранення отримав український військовослужбовець. КПВВ тимчасово закрили

• У Південній Кореї у п'ятницю, 5 квітня, оголосили надзвичайний стан через масштабну лісову пожежу

• Національний банк України (НБУ) на 8 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,76 грн/долар, що на 26 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем

• Володимир Омелян різко прокоментував запрошення до Москви від Союзу транспортників Росії обговорити єдиний транспортний простір Євразійського союзу

• Погода в Україні на вихідні, 6 і 7 квітня, порадує мешканців майже всіх областей. Очікується потепління і сонячна погода