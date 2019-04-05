Порошенко записав ще одне відеозвернення

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент закликав Зеленського прийти на дебати

Президент України Петро Порошенко записав нове відеозвернення до Володимира Зеленського, закликавши прийти на дебати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Петра Порошенка.

Президент зазначив, що дебати є нормальною політичною традицією.

"Володимире Олександровичу, знову мушу спілкуватися з Вами через об’єктив. Не бійтеся, дебати це не страшно. Це нормальна політична традиція. За своє життя я не раз приймав виклики", - сказав Порошенко.

Петро Порошенко закликав Володимира Зеленського прийти на дебати.

"Не шукайте причин і не ставте умов, і ніким не прикривайтеся. Це не красиво. Будьте мужиком – приходьте на дебати. Стадіон так стадіон", - резюмував він.

Будьте мужиком, приходьте на дебати. Володимире Олександровичу, не шукайте причин і не ставте умов. І ніким не прикривайтеся. Це - некрасиво. Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю! Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 4 квітня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка повинні відбутися перед другим туром президентських виборів 2019. Як очікується, повторне голосування відбудеться 21 квітня.

Про необхідність провести дебати кандидатів першим заявив Петро Порошенко. Чинний глава держави згадав про цей формат діалогу відразу ж після оголошення результатів екзит-полів 31 березня.