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Снайпер поранив прикордонника, КПВВ "Мар'їнка" закрили

Новини » Надзвичайні події    05.04.2019 - 15:05
Снайпер поранив прикордонника, КПВВ "Мар'їнка" закрили
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Прикордоннику надали першу допомогу

Бойовики 5 квітня обстріляли КПВВ "Мар'їнка", унаслідок чого поранення отримав український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Укарїна з посиланням на Facebook речника Державної прикордонної служби Украни (ДПСУ) Олега Слободяна.

Повідомляється, що близько 14 години старший зміни на нульовому блокпосту КПВВ "Мар'їнка" отримав кульове поранення в результаті обстрілу зі снайперської зброї з боку тимчасово окупованої території. Стан здоров'я пораненого задовільний. Наразі йому надано першу медичну допомогу та доставлено до найближчого медичного закладу.

Пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ "Мар'їнка" рішенням штабу ООС тимчасово призупинено.

В штабі ООС уточнили, що внаслідок пострілу поранення в ногу отримав старший лейтенант ДПСУ Олексій К. Військовослужбовця евакуйовано до військового шпиталю.

"З метою забезпечення безпеки особового складу, який виконує завдання на КПВВ "Мар'їнка", безпеки громадян України, які перетинають лінію зіткнення, роботу КПВВ припинено. Введено режим "червоний". Вжиті контрснайперські заходи підрозділом Збройних Сил України зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Снайпер поранив прикордонника, КПВВ &quot;Мар'їнка&quot; закрили

Снайпер поранив прикордонника, КПВВ &quot;Мар'їнка&quot; закрили

Раніше повідомлялося, що на Донбасі на ремонт до наступного тижня закрили контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутове". Роботи з облаштування триватимуть до 7 квітня.

РБК-Україна писало, що в ході бойових дій на Донбасі 4 квітня поранено одного українського військового. За даними штабу, вчора бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. 

Нагадаємо, сьогодні у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі взяли в полон ще одного бойовика.

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