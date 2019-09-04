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Підсумки дня: 4 вересня

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Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП, Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка та інші новини

Раді пропонують скасувати держфінансування партій, які програли вибори Євробачення-2020 пройде у Роттердамі
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