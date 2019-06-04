Підсумки дня: 4 червня

У місті Боярка, на перехресті вулиць Незалежності та Богдана Хмельницького сталося зіткнення маршрутного автобусу "Мерседес" з маршрутним мікроавтобусом "Богдан", в результаті чого постраждали 26 людей
3 червня п'ятирічний Кирило Тлявов, поренений поліцейськими, помер у реанімації лікарні Києва. Увечері під будівлею МВС в Києві зібрався мітинг - близько сотні людей приносили іграшки і свічки. І вже сьогодні пантеон в пам'ять про вбиту дитину очистили (фото)
Курс долара на міжбанку в продажу 4 червня 2019 року зріс на 5 копійок до 27,15 грн/долар, курс купівлі до 27,10 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 19 копійок до 30,54 гривень за євро