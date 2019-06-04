Курс долара виріс на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 4 червня 2019 року зріс на 5 копійок до 27,15 грн/долар, курс купівлі до 27,10 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 19 копійок до 30,54 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,1100 - 26,1500 грн/долар, євро 30,5041 - 30,5464 грн/євро, російський рубль 0,4157 - 0,4165 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1100 26,1500

EUR/UAH 30,5041 30,5464

RUB/UAH 0,4157 0,4165

Нагадаємо, 3 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0600 - 27,1000 грн/долар, євро 30,3126 - 30,3547 грн/євро, російський рубль 0,4143 - 0,4151 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,20 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 червня встановлено на такому рівні: 2720,6934 гривень за 100 доларів (+25,21 гривень).