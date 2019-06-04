ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Казково красива: Кейт Міддлтон вийшла в світ у повітряному сукні Alexander McQueen

Lite » Мода 04.06.2019 - 13:24
Казково красива: Кейт Міддлтон вийшла в світ у повітряному сукні Alexander McQueen
Кейт Міддлтон (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Великобританію відвідали президент і перша леді США

Кейт Міддлтон давно не здійснювала урочистих виходів. Так, останнім часом всю увагу герцогині Кембриджської було спрямовано на створення проекту "Повернення до природи" (Back to nature). До створення саду і його презентації на фестивалі квітів Chelsea Flower Garden вона привернула всю сім'ю. Пізніше вона захопила шанувальників по всьому світу невагомим літнім вбранням на садовій вечірці. І ось – новий світський раут, де Кейт дійсно постала у всій красі.

Казково красива: Кейт Міддлтон вийшла в світ у повітряному сукні Alexander McQueenГала-вечеря в Букінгемському палаці (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Вчора, 3 червня, в Букінгемському палаці відбувся гала-прийом: з офіційним візитом туди прибули 72-річний Дональд Трамп і його дружина – 49-річна Меланія Трамп. До них приєдналися також діти: Іванка, Тіффані, Ерік і Дональд Трамп-молодший. Урочиста вечеря був неймовірно помпезним і розкішним: тут були всі атрибути розкішного королівського життя.

Казково красива: Кейт Міддлтон вийшла в світ у повітряному сукні Alexander McQueen

До зустрічі гостей 37-річна Кейт Міддлтон ретельно підготувалася. Герцогиня Кембриджська приміряла довге біле плаття з безліччю оборок від Alexander McQueen, яке доповнила одна з тіар, запозичених з колекції Єлизавети II під назвою "Вузлики любові". В якості аксесуарів Кейт також вибрала сережки з сапфірами і діамантами, перловий браслет і білий клатч. Ще одна незвичайна деталь – Вікторіанський орден, який вона вперше приміряла для виходу в світ. Нагадаємо, титул Дами Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена вона отримала від королеви ще на восьму річницю весілля. Королева Єлизавета також віддала перевагу білому.

Казково красива: Кейт Міддлтон вийшла в світ у повітряному сукні Alexander McQueen

Варто відзначити, що наряд Меланії Трамп був не менш чудовим. Плаття для першої леді створили дизайнери Christian Dior за мотивами кутюрної весняно-літньої колекції бренду. Шовкове вбрання вона доповнила високими рукавичками білого кольору. А Іванка для урочистої вечері вибрала блакитне плаття з ніжною квітковою вишивкою від Carolina Herrera.

Казково красива: Кейт Міддлтон вийшла в світ у повітряному сукні Alexander McQueenДональд Трамп, Меланія Трамп і корольов Єлизавета (фото: скріншот instagram.com/melaniatrumplookbook/)

Казково красива: Кейт Міддлтон вийшла в світ у повітряному сукні Alexander McQueen

Іванка Трамп вибрала ніжний образ в блакитних тонах (фото: instagram.com/ivankatrump)

З посмішкою на обличчі: Кейт Міддлтон шокувала вбивством Кейт Міддлтон може стати принцесою: від кого залежить титул герцогині
Новини України Кейт Міддлтонкоролевская семьяПринц Вільям
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся