ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Путіна відреагували на повернення Кучми в мінську групу

Новини » Політика    04.06.2019 - 13:45
У Путіна відреагували на повернення Кучми в мінську групу
Фото: Леонід Кучма і Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У Кремлі чекають позиції самого Зеленського

Призначений президентом України Володимиром Зеленським офіційний представник України в тристоронній контактній групі щодо ситуації на Донбасі Леонід Кучма - авторитетний і досвідчений діяч. Про це сказав журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Однак, зазначив Пєсков, в питанні врегулювання конфлікту важлива концептуальна позиція самого президента України Зеленського.

"Сам по собі Кучма це, природно, досить авторитетний діяч, досвідчений, добре розбирається в цій проблематиці, і тут дуже важлива концептуальна позиція глави держави", - сказав Пєсков журналістам.

Відзначимо, 3 червня президент України Володимир Зеленський повернув у тристоронню контактну групу Леоніда Кучму, який очолить українську сторону на переговорах по Донбасу в Мінську.

Зазначимо, Кучма увійшов в тристоронню контактну групу наприкінці червня 2014 року і представляв Україну на переговорах з Росією щодо Донбасу за участю ОБСЄ. З лютого 2015 року Кучма був офіційним представником України в тристоронній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Кучма завершив роботу в ТКГ по Донбасу на початку жовтня 2018 року. Зазначимо, в серпні 2018 року Кучмі виповнилося 80 років.

Зеленський в Брюсселі обмежиться заявами без питань ЗМІ Нардепи відмовилися розглядати закон Зеленського про імпічмент
Новини України Володимир ЗеленськийЛеонід КучмаМинск
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся