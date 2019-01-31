Підсумки дня: 31 січня

•Президент РФ Владимир Путин заявил, что за РФ остается право "защищать свободу вероисповедания" в Украине

•В Киеве на бульваре Леси Украинки недалеко от здания Центральной избирательной комиссии скончался народный депутат первого созыва Анатолий Корж

•Виктор Гандзюк, отец погибшей активистки, советницы Херсонского городского совета Катерины Гандзюк, обратился к тем, кто пытается повлиять на него в связи с расследованием убийства его дочери

•Зураба Аласанию отстранили от исполнения обязанностей главы правления "Национальной общественной телерадиокомпании Украины"

•Число пострадавших в результате столкновения автомобиля и маршрутного такси на трассе Одесса-Измаил возросло до 13

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•Бывшая жена звездного футболиста Александра Алиева Татьяна после последнего избиения обратилась в суд с просьбой наложить на него запрет приближаться к ней и их совместным детям

•Украинская певица Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу развелись в киевском суде. LITE предлагает вспомнить самые романтичные фото из жизни знаменитой пары