Турчинов пропонує ввести кримінальну відповідальність за закупівлі в Росії

Турчинов розкритикував скандальну закупівлю значків для "Укрзалізниці"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступає за введення кримінальної відповідальності за державні закупівлі в Російській Федерації. Про це він заявив журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Турчинов розкритикував скандал з нагородними значки, які закупила "Укрзалізниця" в Росії. Крім того, він виступив за кримінальну відповідальність для конкретних людей, які займаються такими закупівлями.

"Це просто ганьба. Повинна бути не лише моральна, а й кримінальна відповідальність за фінансову підтримку країни-агресора", - заявив Турчинов.

При цьому він підкреслив, що Україна не повинна купувати у Росії те, що може вироблятися всередині країни.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що виконуючий обов'язки голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов доручив зупинити процедуру закупівлі знаків "Почесний залізничник". Зазначимо, філія УЗ уклала договір 26 липня, планувалася закупівля 96 значків на 77 тисяч гривень.