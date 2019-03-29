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Підсумки дня: 29 березня

Новини » Інше    29.03.2019 - 18:52

Підсумки дня: 29 березня

• СБУ попередила спробу хакерського угруповання, підконтрольного російським спецслужбам, провести підготовчий етап кібератаки, орієнтованої на популярні ЗМІ та телекомунікаційні об'єкти України 

•  У Києві на Видубичах з рейок зійшли сім вантажних вагонів (фото і відео)

•  ЗСУ просунулися на Донбасі в районі проведення ООС біля тимчасово окупованої Горлівки та зайняли нові позиції буквально під носом у бойовиків "ДНР"

•  У Гватемалі вантажівка на високій швидкості врізалася у натовп на шосе, в результаті чого загинули не менше 32 осіб

•  Визнання підсумків виборів в Україні російською стороною залежить "від того, як вони пройдуть"

•  Палата громад Британії втретє відкинула угоду про вихід Великобританії з ЄС (Brexit)

•  Владислав Мангер, якого підозрюють у вбивстві активістки Катерини Гандзюк, володіє елітною нерухомістю під Києвом

•  У неділю відбудеться перший тур президентських виборів.  Як пройшла перша частина президентської кампанії, і чи є загрози для волевиявлення громадян – у колонці головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини

•  Літак АН-124 "Руслан" майстерно приземлився в Гостомелі незважаючи на сильний бічний вітер

•  Ведуча "Орла і Решки" Жанна Бадоєва відмовилася від українського паспорта і стала громадянкою іншої країни

•  Синоптики зазначають, що в останні дні березня українці зможуть насолодитися "синоптичним комфортом"

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