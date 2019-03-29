Росія планувала кібератаку на ЗМІ і телекомунікаційні об'єкти України, - СБУ

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СБУ попередила спробу хакерського угруповання, підконтрольного спецслужбам РФ, провести підготовчий етап кібератаки

СБУ попередила спробу хакерського угруповання, підконтрольного російським спецслужбам, провести підготовчий етап кібератаки орієнтованої на популярні ЗМІ та телекомунікаційні об'єкти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Встановлено, що виконавці впродовж кількох попередніх місяців створювали розгалужену інтернет-інфраструктуру. Вона налічує кілька десятків доменів, які за своєю назвою збігаються або походять на офіційні домени популярних українських електронних засобів масової інформації, операторів зв'язку і великих телекомунікаційних компаній.

Повідомляється, що доменні імена вперше зафіксовані на потужностях дата-центрів кількох російських інтернет-провайдерів, а облікові записи раніше застосовувалися для кібератак на старий сектор протягом минулого року. Зокрема, з їх допомогою створений ряд командно-контрольних серверів для управління вірусними атаками відомого хакерського угруповання РФ.

В СБУ припускають, що задум кібератаки цілком ймовірно полягав у створенні максимального суспільного резонансу і негативного інформаційного впливу напередодні проведення виборів президента України.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки раніше заявила, що спецслужби Російської Федерації планують масштабні кібератаки на сервер Центральної виборчої комісії України у день виборів президента України.

Раніше СБУ повідомила, що напередодні виборів в Україні в соцмережах надзвичайно активізувалися спецслужби Російської Федерації.