У Гватемалі вантажівка врізалася в натовп, десятки загиблих

Фото: місце ДТП у Гватемалі (elsiglodetorreon.com)

У ДТП в Гватемалі загинули не менше 32 осіб

У Гватемалі вантажівка на високій швидкості врізалася у натовп на шосе, в результаті чого загинули не менше 32 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що аварія сталася на шосе в західній частині країни. За словами представника місцевого пожежного управління, вантажівка врізалася в групу людей, які вийшли на проїжджу частину оглянути постраждалого перед цим в ДТП.

За словами міністра охорони здоров'я Гватемали Карлоса Сото, в результаті наїзду вантажівки загинули не менше 32 осіб, дев'ять потерпілих були доставлені до лікарень в критичному стані.

Відзначимо, ця катастрофа стала однією з найгірших дорожньо-транспортних пригод в Гватемалі за останні роки. Найбільшою трагедією залишається падіння автобуса зі скелі в 2013, в результаті чого загинули не менше 43 осіб і десятки отримали поранення.

Нагадаємо, раніше в Гані в результаті зіткнення двох автобусів загинули 50 осіб. За попередньою версією, зіткнення сталося після того, як один з водіїв заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу.

Відзначимо, на початку березня в Польщі в смертельну ДТП потрапив автобус з українцями. Внаслідок аварії загинув водій і ще двоє людей потрапили до лікарні.

