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Підсумки дня: 29 серпня

Новини » Інше    29.08.2019 - 21:32

Підсумки дня: 29 серпняКолаж РБК-Україна

Перше засідання нової Ради, Богатирьова вийшла з СІЗО та інші новини

  • Верховна рада України призначила на посаду прем'єр-міністра Олекcія Гончарука
  • Президент України Володимир Зеленський допускає достроковий розпуск Верховної ради нинішнього скликання
  • Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков став новим спікером Верховної ради 9 скликання. Призначення підтримали 382 нардепа
  • Верховна Рада України проголосувала за склад нового Кабінету міністрів (список)
  • Уляна Супрун, а також її заступники - Павло Ковтонюк і Олександр Лінчевський написали заяви про звільнення з займаних посад. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Facebook
  • Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної ради України рекомендував звільнити Юрія Луценка з посади генпрокурора
  • У четвер, 29 серпня, колишня міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова вийшла з СІЗО після внесення за неї застави в розмірі 6 мільйонів гривень
  • Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про етапування українського політв'язня Олега Сенцова в Москву, а також перспективи очікуваного обміну утримуваними особами між РФ і Україною
  • У мережі сміються над "заявою" депутата від партії "Слуга народу" Лізи Богуцької, яка в листуванні повідомила, що екс-президент Петро Порошенко готує путч, якщо партія СН раптом "прибере" з посади глави МВС Арсена Авакова
  • Народні депутати нового скликання почали потроху освоюватися на робочих місцях. Парламентарії з задоволенням робили селфі, а також знімали відеоролики, що демонструє їх роботу (фото и видео)
  • Погода в Україні вирішила побалувати жителів ще одним тижнем спекотного літа. У перші дні вересня температура повітря підніметься знову, місцями очікується вище +30 градусів
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