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Підсумки дня: 28 січня

Новини » Інше    28.01.2019 - 19:02

Підсумки дня: 28 січня

•СБУ оприлюднила докази приналежності "ПВК Вагнера" до російської розвідки

•Політв'язень Павло Гриб під час судового засідання розповів, як співробітники ФСБ катували його, знімаючи процес на відео

•Батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор Михайлович назвав прізвища замовників доньки

•Святослав Вакарчук офіційно заявив, що не буде балотуватися в президенти на виборах 31 березня 2019 року

•У Бразилії кількість загиблих в результаті прориву греблі зросла до 58 людей. З’явилося відео

•Відомий закарпатський журналіст Ростислав Бегеш показав умови міжнародного поїзда "Укрзалізниці" за напрямом Київ-Кошіце, в якому він їхав у відрядження до Словаччини

•На курортне місто Анталія, де раніше торнадо забрав 20-річну дівчину, знову обрушився смерч (відео)

•Вчені оприлюднили нові дані щодо небезпечного астероїда, який наближається до Землі

•Дружина принца Вільяма герцогіня Кейт Міддлтон серйозно подумує над тим, щоб народити четверту дитину

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