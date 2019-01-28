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Вакарчук не буде балотуватися в президенти

Новини » Вибори 2019    28.01.2019 - 08:48
Вакарчук не буде балотуватися в президенти
Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Україна)

Вакарчук зазначив, що його не цікавить президентський пост

Святослав Вакарчук (лідер музичного гурту "Океан Ельзи") не буде балотуватися в президенти на виборах 31 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Вакарчука.

Він підкреслив, що раніше неодноразово заявляв про відсутність президентських амбіцій.

"Мене цікавлять справжні зміни в країні. І щоб розставити всі крапки над" і ", зняти всі питання, офіційно заявляю: я, Святослав Вакарчук, не братиму участь в президентських виборах 2019 року", - зазначив Вакарчук.

Він також додав, що в нинішньому статусі може зробити більше для України, "ніж надівши краватку". За словами Вакарчука, його команда буде працювати над перемогою проєвропейських сил.

"Я буду працювати над тим, щоб привести до влади якомога більше молодих професіоналів - людей майбутнього, тих, для кого справедливість і державні інтереси - понад усе", - зазначив він.

 

Вакарчук не буде балотуватися в президенти

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що в Адміністрації президента ведуть переговори з Вакарчуком, щоб він виступив з підтримкою Петра Порошенка. Також джерела відзначили, що Вакарчук висунув ряд умов, через що, на думку одного зі співрозмовників, ймовірність того, що він все ж підтримає Порошенка, поки невелика.

Відзначимо, 22 січня Вакарчук, відповідаючи на питання про плани на майбутні вибори президента України, сказав, що він "в грі".
 

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