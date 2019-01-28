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Політв'язень Гриб розповів, як співробітники ФСБ його катували і били

Новини » Суспільство    28.01.2019 - 13:28
Політв'язень Гриб розповів, як співробітники ФСБ його катували і били
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Політв'язень повідомив, що його затримали не в російському місті Ярцеві, як повідомили російські силовики, а в білоруському місті Гомель

Політв'язень Павло Гриб під час судового засідання розповів, як співробітники ФСБ катували його, знімаючи процес на відео. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Політв'язень повідомив, що його затримали не в російському місті Ярцеві, як повідомили російські силовики, а в білоруському місті Гомель. Також Гриб розповів, як співробітники ФСБ його били.

"Після розмови я пішов на автовокзал, щоб повернутися в Україну, проте мене зустріли невідомі люди. Їх було п'ятеро. Виглядали як звичайні люди - джинси, чорні куртки. Мені на голову натягнули капюшон, посадили в мікроавтобус і вивезли в ліс. Били по ногах і в живіт, знімали це на камеру; забрали документи і зворотний квиток. Потім повезли в якийсь спортивний зал. Пам'ятаю, там була шведська стінка. Мене погрожували повісити на неї вгору ногами. До рук прив'язали гирі. В туалет водили, але не давали ні пити, ні їсти. А вже потім - до слідчого", - розповів Гриб.

Нагадаємо, у четвер, 24 січня, в Росії відбулося чергове судове засідання по справі українського політв'язня Павла Гриба, на якому Гриб заявив про дуже погане самопочуття, але лікар, без огляду, виписав довідку для суду про задовільний стан здоров'я. Після цього Грибу стало погано в залі суду, і йому викликали "швидку допомогу".

РБК-Україна писало, що за версією російського слідства, з 27 березня по 15 травня 2017 року Гриб, перебуваючи на території України, через інтернет закликав дівчину привести в дію саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня. Гриб був заарештований, раніше знаходився в СІЗО Краснодарського краю, потім був етапований в Ростовську область.

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