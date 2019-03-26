Підсумки дня: 26 березня

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• Співачка Віра Брежнєва має мільйони шанувальників і регулярно отримує звання "найкрасивішої жінки", однак так було не завжди. У шкільні роки вона була справжнім гидким каченям, за що піддавалася знущанням з боку однолітків